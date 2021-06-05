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Стартував ювілейний "Всеукраїнський велодень в Києві" (фото, відео)

5 червня, 10:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Через масові заходи внесені зміни в роботу наземного транспорту – де перекриють дорогу 5 червня

У столиці сьогодні, 5 червня, стартував 15-й "Всеукраїнський велодень в Києві", під час якого колона велосипедистів і власників іншого легкого персонального транспорту проїдеться центральними вулицями міста.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Юлія Біляченко, очікується до 10 тисяч учасників.

Учасники готуються до заїзду. Фото: Юлія Біляченко, "Сьогодні"

Учасники готуються до заїзду. Фото: Юлія Біляченко, "Сьогодні"

Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – парк "Муромець".

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Велодень проходить протягом 15 років. Фото: Юлія Біляченко, "Сьогодні"

Велодень проходить протягом 15 років. Фото: Юлія Біляченко, "Сьогодні"

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Як курсуватимуть автобуси і тролейбуси 5 червня з 9:30 до 13:30:

  • тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
  • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст.м. "Дарниця" до вул. Милославської;
  • тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст.м. "Почайна";
  • автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;
  • автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі – вул. Почайнинська – вул. Іллінська – вул. Волоська – вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі – за діючим маршрутом.

Стрім з місця подій:

Як їздитимуть маршрутки:

  • № 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);
  • № 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).
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5 червня з 19:30 до 21:30 год на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт "Зірки світової опери", який внесе корективи у роботу транспорту у вечірній час.

Рух тролейбусів ввечері буде організовано таким чином:

  • тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
  • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові відбувся Велодень-2019, який традиційно проходить в першій столиці з 2006-го.

Також нагадаємо, в Дніпрі у парку "Зелений Гай" відбулися змагання з крос-кантрі.

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