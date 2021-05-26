Стихійна торгівля замість МАФів: в перехід на "Осокорки" повернулися продавці (фото)

Торгівля в переході йде повним ходом – поки поліція не прогнала "бізнесменів"

У Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів , вже сьогодні орудують "стихійники".

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Стихійна торгівля на цьому місці відновилася.

"Жестяк якийсь. Цікаво, місцевий благоустрій з поліцією тут теж купують", – пишуть в Мережі.

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У коментарях під постом багато хто відзначає, що "за незаконну торгівлю потрібно вводити жорсткі штрафи".

Крім того, як пишуть в Мережі, після ремонту відкрили ділянку трамвайної лінії від вул. Гната Хоткевича до станції метро "Лісова". Але стихійний ринок уздовж шляху прижився ще більшим розмахом.

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"Це заважає руху трамваїв, а люди наражаються на небезпеку", – пишуть у повідомленні.

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Деякі користувачі порівнюють стихійний ринок з Індією.

Раніше ми писали, що на станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи.

Боротьба з МАФами в столиці ведеться не перший рік і масштабно. Нещодавно комунальники розібрали конструкції на метро "Либідська" .

В кінці квітня знесення МАФів на Регенераторну перейшов в сутички з поліцією – підприємці не давали розбирати торговельні точки, але все ж зупинити знесення не змогли.