Стихійні лиха в Чорнобилі. Вчені розберуться з причинами виникнення великих лісових пожеж

Бюджет проекту, який розрахований на чотири роки, становить 10 млн євро

Фахівці з усього світу вивчають стратегію управління ризиками пожеж в Європі. Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 квітня цього року, в рамках програми ЄС "Горизонт 2020", реалізується проєкт FirEUrisk – розробка глобальної стратегії поводження з природними лісовими пожежами в Європі на базі оцінки ризиків. Впровадження напрацювань цього проекту знизить ризики великих пожеж в Чорнобилі.

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Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.

Проект, об'єднує 39 установ-партнерів з усього світу, в тому числі представники з України – регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж. Його мета – змінити традиційні підходи до проблеми і розробити глобальну, науково обґрунтовану, стратегію управління ризиками пожеж в Європі.

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"Багатонаціональна команда, до складу якої входять дослідники, практики, політики та громадяни, вивчатиме вразливість та стійкість громад та країн до стихійних пожеж. Знайдені в процесі досліджень нові підходи до проблеми поводження з лісовими пожежами будуть апробовані на пілотних майданчиках та демонстраційних територіях у Північній, Центральній, Східній та Середземноморській Європі", – йдеться в повідомленні.

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Бюджет проекту, який розрахований на чотири роки, становить 10 млн євро.

Очікувані результати проекту:

зменшення негативних наслідків пожеж: людських жертв (захворюваність і смертність),

втрат дикої природи,

економічних і культурних втрат.

Заповідник бере участь в проектах в якості асоційованого партнера Регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж, який представлятиме Україну в консорціумі учасників проекту.

Очікувані результати для заповідника:

впровадження напрацювань проекту в Чорнобильській зоні відчуження з метою зниження ризиків великих пожеж,

розробка спеціалізованих продуктів виключно для території зони відчуження.

Раніше ми писали, що екологи розробили новий план для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні.

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Нагадаємо, в Чорнобилі виявили дивовижне озеро. За формою озеро нагадує людське око, тому дослідники дали назву – "Очі Полісся".