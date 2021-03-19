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Дивацтва карантину в Києві: учнів молодших класів можуть відправити в школу

19 березня, 19:42

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Учні молодших класів можуть повернутися за парти

Після завершення весняних канікул школи Києва почнуть навчання в дистанційному режимі. Нагадаємо, що у київських школярів 5-11 класів канікули почалися з 18 березня. А молодша школа піде на них з завтрашнього дня. Як повідомили "Сьогодні", після завершення канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі – до 9 квітня.

А ось учні молодших класів можуть повернутися за парти. За словами мера Києва, департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також будуть продовжені трансляції онлайн-уроків на телеканалі "Київ".

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За словами мера Києва, садки в столиці будуть працювати. Наповненість в них сьогодні – більше 50%. Разом з тим, у всіх закладах повинні посилити протиепідемічні заходи і дезінфекцію.

А ось батьки молодших класів дивуються, чому потрібно відправляти дітей до школи, якщо місто знаходиться в "червоній" зоні карантину. Після відвідин класів, захворіти можуть як діти, так і вчителі.



У Держпродспоживслужбі Києва нам підтвердили, що столичні школи перейдуть на дистанційне навчання, але це стосується тільки старших класів.

"За прогнозами, учні молодших класів підуть в школу після завершення канікул. Остаточно про це стане відомо в наступну середу, коли ми всі проаналізуємо. Якщо ситуація не зміниться, то молодша школа повернеться до звичного навчання", – пояснив сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

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За його словами, діти до 10 років рідко уражаються інфекцією і якщо хворіють, то не дуже довго і без важкої форми. За словами Рубана, маленькі діти не грають вирішальну роль в епідеміологічному процесі.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла проєкт постанови, яким змінила календарний план своєї роботи у зв'язку з введеним в Києві локдауном.

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Київ школа карантин Віталій Кличко коронавірус локдаун

Джерело: Сьогодні

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