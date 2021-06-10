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Стрілянина серед білого дня. На Троєщині з'явився стрілок в трусах (відео)

10 червня 2021 17:20

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Ймовірно він намагався когось наздогнати, а потім вистрілив просто в повітря – правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту

На Троєщині чоловік в трусах влаштував стрілянину прямо на вулиці. У соціальних мережах обговорюють відео, де чоловік в трусах йде по вулиці, явно когось наздоганяючи. Він раптово робить постріл з пістолета у бік навіть не озираючись.

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У поліції Деснянського району кажуть, що будуть встановлювати місце, де велася стрілянина.

"Співробітники поліції з'ясовуватимуть місце, де чоловік зробив постріл, а також всі обставини цього інциденту", – повідомили сайту "Сегодня" в поліції.

Там погоджуються, що стріляти серед білого дня на вулиці – це дико і ненормально. Правоохоронці обіцяють встановити особу стрілка, а також з'ясувати, з якої зброї він зробив постріл.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві спецназівці затримали чоловіка, який стріляв в перехожих з вікна своєї квартири.

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Нагадаємо, що в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.

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