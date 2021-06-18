Суд повернув у власність держави будівлі Нацкінематеки

НАБУ спільно із юридичною особою звернулись до суду, щодо аукціону щодо продажу будівель – подали позов про визнання його не дійсним

Будівлі Нацкінематеки повернуто у власність держави / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві повернули у власність держави будівлі ДП "Національна кінематека України". Таке рішення ухвалив Північний апеляційний господарський суд.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Відповідне рішення суд апеляційної інстанції ухвалив 16 червня 2021 року. Тож 14 будівель та споруд загальною площею понад 5 тис. кв. м, що розмістилися на 8 га на околиці Києва мають бути повернуті у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Незаконність аукціону детективи досліджують у справі, в якій через змову службовців Мінкультури, ДП "НКУ", арбітражного керуючого держпідприємства, а також приватних осіб будівлі продали на аукціоні за заниженою вартістю наперед визначеному приватному підприємству.

Реклама

До суду звернулась юридична особа, яка не змогла на законних підставах взяти участь у аукціоні та подало позов про визнання його недійсним.

"НАБУ увійшло до справи як третя особа, і на підставі зібраних детективами матеріалів досудового розслідування, 15 лютого 2021 Господарський суд міста Києва визнав недійсними результати аукціону з продажу майна ДП "Національна кінематека України". 16 червня 2021 року суд апеляційної інстанції підтвердив законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, воно набрало законної сили", – повідомили у НАБУ.

Раніше ми повідомляли, що столична прокуратура повернула громаді Києва землі біля Совських ставків вартістю 614 млн грн. Ця ділянка з 2008 року була в оренді.

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!