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Судовий процес у справі "підривника" Кабміну Прохнича підходить до завершення

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 07:20
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Ветеран АТО хотів "підірвати" Кабмін минулого року
Минулого року Володимир Прохнич погрожував підірвати Кабмін/Колаж: "Сьогодні"
Минулого року Володимир Прохнич погрожував підірвати Кабмін/Колаж: "Сьогодні"

Гучна справа ветерана АТО Володимира Прохнича, який у серпні 2021 року хотів "підірвати" Кабінет Міністрів, наближається до фінішу

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що було раніше?

Пів року тому, на початку серпня, ветеран АТО Володимир Прохнич прийшов до Кабміну з гранатою, погрожуючи підірвати будівлю. Пізніше, у ході спецоперації був затриманий спецназом, заарештований, у листопаді за рішенням суду відпущений під домашній арешт. За кілька годин з'ясувалося, що Прохнич був обурений реакцією влади на проблеми ветеранів АТО.

Судовий процес

Як виявилося, зараз судовий процес у цій гучній справі наближається до фінішу.

"Суди йдуть, наступного засідання плануються дебати. Після цього суд вирушить до нарадчої кімнати", — каже адвокат Тарас Безпалий, який представляє інтереси Прохнича.

На уточнююче питання про те, чи це можна розцінювати як фініш процесу, Безпалий відповів:

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"Так, все правильно", — сказав адвокат.

До цього адвокат додав:

"Він визнав провину, покаявся, співпрацював зі слідством. Сподіваємось, що він отримає умовний термін. Стаття передбачає до 6 років в'язниці. А скільки може умовно? І рік, і два, і три", — зазначив Безпалий.

Один із друзів Прохнича, капелан Всеукраїнської спілки церков євангельських християн-баптистів Анатолій Кушнірчук розповів нам, що Прохнич зараз лікується.

"Стан здоров'я у нього не дуже добрий. Але він воїн, тримається. Поруч із ним його дружина, Алла", — каже Кушнірчук.

У Києві жінка погрожувала підірвати себе

У центрі Києва правоохоронці затримали жінку, яка загрожувала перехожим підірвати гранату разом із собою на Майдані Незалежності.

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Правоохоронцям надійшла інформація про те, що на Майдані Незалежності стоїть жінка, в якої у кишені нібито граната і вона погрожує перехожим підірвати її. На місце направили наряди, які патрулюють у центральній частині міста. Провівши поверхневий огляд жінки, жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин поліція не знайшла.

З'ясувалося, що порушницею виявилася жителька Київської області 1959 року народження. Мотиви свого вчинку вона пояснити не змогла. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення. Жінку затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

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