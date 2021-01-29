"Світлофор-експонат" стоїтьв в Києві для краси з вересня: коли запрацює

У Солом'янському районі районі Києва жителі виявили світлофор, який вони прозвали "експонатом". Чому експонат? Тому що, він просто повинен стояти і радувати око людей, а працювати? Ні, це дрібниці! Головне присутність! "Сьогодні" розібралися в чому проблема і коли світлофор замигает лампочками.
"Цей світлофор на бульварі Вацлава Гавела, 87 був встановлений ще у вересні. Всі ми розуміємо навіщо потрібні світлофори, щоб забезпечувати безпеку, як пішоходів, так і учасників дорожнього руху. Але цей пристрій не працює! І жителі змушені переходити дорогу ризикуючи життям", – повідомляють в місцевому пабліку.
У комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху Києва", запевняють, що раніше світлофор працював.
"Те, що світлофор на бульварі Вацлава Гавела не працює з вересня – брехня. Він працював. Там міняли опори. Сталося пошкодження кабелю. Там явно вигоріла збірка, а вона ставилася "Київміськсвітло". Як тільки вони усунуть поломку, ми підключимо цей світлофор. А якщо не усунуть, то ми своїми силами прокладемо до світлофора окремий кабель. Наступного тижня ми відновимо його роботу", – пообіцяли сайту "Сьогодні" в КП "Центр організації дорожнього руху Києва".
Раніше ми писали, що на Саксаганського з'явився перший "космічний" світлофор.
Нагадаємо, деякі кияни вже розкритикували новинку.
У Харкові під час зливи зламався світлофор, один з водіїв вийшов регулювати рух:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк