"Світлофор-експонат" стоїтьв в Києві для краси з вересня: коли запрацює

Світлофор на бульварі Вацлава Гавела був встановлений ще в вересні

У Солом'янському районі районі Києва жителі виявили світлофор, який вони прозвали "експонатом". Чому експонат? Тому що, він просто повинен стояти і радувати око людей, а працювати? Ні, це дрібниці! Головне присутність! "Сьогодні" розібралися в чому проблема і коли світлофор замигает лампочками.

"Цей світлофор на бульварі Вацлава Гавела, 87 був встановлений ще у вересні. Всі ми розуміємо навіщо потрібні світлофори, щоб забезпечувати безпеку, як пішоходів, так і учасників дорожнього руху. Але цей пристрій не працює! І жителі змушені переходити дорогу ризикуючи життям", – повідомляють в місцевому пабліку.

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У комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху Києва", запевняють, що раніше світлофор працював.

"Те, що світлофор на бульварі Вацлава Гавела не працює з вересня – брехня. Він працював. Там міняли опори. Сталося пошкодження кабелю. Там явно вигоріла збірка, а вона ставилася "Київміськсвітло". Як тільки вони усунуть поломку, ми підключимо цей світлофор. А якщо не усунуть, то ми своїми силами прокладемо до світлофора окремий кабель. Наступного тижня ми відновимо його роботу", – пообіцяли сайту "Сьогодні" в КП "Центр організації дорожнього руху Києва".

Раніше ми писали, що на Саксаганського з'явився перший "космічний" світлофор.

Нагадаємо, деякі кияни вже розкритикували новинку.

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У Харкові під час зливи зламався світлофор, один з водіїв вийшов регулювати рух:

Відео: Сьогодні

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