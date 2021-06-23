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Тане асфальт. У Києві охолоджують дороги за допомогою води (фото, відео)

23 червня 2021 15:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Температура асфальту за такої погоди в столиці сягає 50 градусів тепла і вище

Машини з водою проїхалися вулицями міста. Фото: скрін

Машини з водою проїхалися вулицями міста. Фото: скрін

У Києві влаштували холодний душ для дорожніх магістралей. Машини з водою поливали вулиці з 23:00 до 6:00 ранку.

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Про це повідомляє заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв у Facebook.

"Інтенсивний полив і миття не тільки змивають пил і бруд з доріг та запобігають передчасній деформації дорожнього покриття, а й зменшують кількість випарів від гарячого асфальту та концентрацію шкідливих речовин у повітрі", – написав він.

Так, щодня близько 70 одиниць спеціалізованої техніки Комунальної корпорації "Київавтодор" проводять миття магістральних вулиць, коли трафік найменший.

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Фото: Олександр Густєлєв / Facebook
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"Адже коли надворі +30 °С, температура асфальту сягає +50 °С і вище", – додає Густєлєв.

Нагадаємо, перед вихідними зливи атакували Одесу. Машини тонули посеред дороги, а люди вбрід добиралися додому.

Ми також писали, що синоптики прогнозують пекельну спеку протягом усього найближчого тижня – місцями температура сягне 34 градусів, але Буковину і південь продовжить заливати і далі.

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