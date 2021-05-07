Таємничий ремонт. Будинок з химерами в Києві обнесли будівельним риштуванням (фото)

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

На легендарному Будинку з химерами на вулиці Банковій з'явилося будівельне риштування, а деякі скульптури, які прикрашають цю частину будівлі і її дах затягнули плівкою. Ще місяць тому ремонтні роботи проводились на центральному вході в будівлю, на його першому поверсі. Тепер робітники явно розширили масштаби робіт.

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У Державному управлінні справами, на балансі якого знаходиться будівля нам підтвердили, що на будинку ведуться ремонтні роботи, але подробиць не розголошують.

"Цим питанням займається управління будинками. Вони планують поточні ремонти всіх будівель і реставраційні роботи. Співробітники управління стежать за станом будинків, в тому числі, Будинку з химерами. А в разі необхідності проводять реставраційні роботи", – повідомили в Державному управлінні справами.

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

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Нам не змогли пояснити наскільки довго затягнеться ремонт і в чому саме причина його раптового початку. Швидше за все, робиться косметичний ремонт, оскільки глобальна реставрація та ремонт будівлі проводилися не так давно.

Після реконструкції в 2005 році будинок став держрезиденцією для прийому зарубіжних делегацій.

Нагадаємо, Будинок з химерами був побудований в 1902 році легендарним київським архітектором Владиславом Городецьким, в незвичайному будинку кілька років проживала сім'я зодчого.

Раніше ми повідомляли, що 20 березня прихильники активіста Сергія Стерненко влаштували біля Офісу президента мітинг, який перетворився потім в маленький погром.

Збиток, нанесений протестувальниками під час акції на Банковій, оцінили у два мільйони гривень.