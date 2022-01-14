Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Такого сильного вітру не було давно: у Києві прогнозують складні погодні умови (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 06:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За прогнозами синоптиків, у столиці буде сніжна та вітряна погода
Сьогодні температура сягатиме 3 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні температура сягатиме 3 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 14 січня, у Києві очікується волога погода. У порівнянні з попереднім днем, температура в столиці покращиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні у Києві прогнозують мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +3 градусів. Вітер — північно-західний, 15-20 м/с.

"Помаранчевий" рівень небезпеки

Сьогодні в Україні через сильний вітер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки. Крім того, попри потепління, на дорогах буде ожеледиця.

Реклама

"Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби", – пояснили синоптики.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Що таке метеозалежність і як із нею боротися? Лікар відповіла Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Що потрібно знати перед тим, як лізти в ополонку: головні поради Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко "Вигнали на мороз і сміялися в обличчя": ми поговорили з мешканкою знесеного гуртожитку у Києві Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 370

захворіло за тиждень в Києві

-8%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти