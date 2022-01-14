Такого сильного вітру не було давно: у Києві прогнозують складні погодні умови (карта)

За прогнозами синоптиків, у столиці буде сніжна та вітряна погода

Сьогодні температура сягатиме 3 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 14 січня, у Києві очікується волога погода. У порівнянні з попереднім днем, температура в столиці покращиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні у Києві прогнозують мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +3 градусів. Вітер — північно-західний, 15-20 м/с.

"Помаранчевий" рівень небезпеки

Сьогодні в Україні через сильний вітер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки. Крім того, попри потепління, на дорогах буде ожеледиця.

Реклама

"Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби", – пояснили синоптики.

Читайте також