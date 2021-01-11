Таємне життя київських барів у локдаун (відео)

Заборони – не для всіх. Ми вже неодноразово розповідали про заклади, які попри карантинні обмеження, продовжують працювати. Новий локдаун – нові порушення.

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Журналісти Марина Барба та Юрій Коваленко виявили, що за табличками "зачинено" у Києві часто вирує життя.

У першу суботу локдауну на Контрактовій площі заклади чемно працювали навинос, а відвідувачі мужньо відстоювали довжелезні черги. Однак мерзнути цього вечора не пощастило не усім – журналістам вдалося забронювали столик у барі за кілька кварталів від площі.

У закладі їх зустрів офіціант, який запропонував обрати будь-який столик, адже відвідувачів небагато – однак їх взагалі б не мало бути.

Обслуговують тут швидко та ввічливо, тож журналісти вдають, що в захваті від бару, і пробують замовити столик на 8 осіб на наступний день. І їм це вдається.

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Тим часом з особистих джерел вони дізнаються, що неподалік, попри заборону, працює ще один заклад, фасад якого вабить яскравими вогнями, а з дверей виходить захміліла компанія. Та по поки розслідувачі шукають зручне місце для зйомок, світло раптово гасне, а з бокових дверей починають виходити люди.

"А цей невідомий чоловік – із кухлем у руках – не зводить із нас очей. Відтоді біля закладу жодної метушні. Схоже, нас помітили", – розповідає журналістка.

Далі кореспонденти вирушають на вулицю Велику Васильківську, де паркуються неподалік пабу, який, зі слів їхніх джерел,

працював під час карантину вихідного дня. Невже і в локдаун гостей приймає? Так – ось компанія залишає заклад, а інші хлопці, навпаки, тільки прийшли.

Журналісти й собі спустилися у підвал, де локдауном і не пахне.

"Побачене вражає: десятки людей у невеликому підвальному приміщенні. Знаходимо місце у закутку, подалі від натовпу. Ми тут – білі ворони. Мало того що в масках, та ще й чай замовили", – розповідають вони.

У офіціантів з’ясовують, що завтра заклад працюватиме "в такому ж режимі".

А от вийти із закладу їм вдалося не відразу – двері замкнені і відчиняє їх лише офіціант.

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Під час пошуку піддослідних закладів журналісти помітили наряд поліції. Правоохоронці кілька разів намагаються потрапити до пабу, але марно – у закладі зачинили понад пів сотні людей у закладі. Мерзнуть на вулиці й ті, хто тільки-но прийшли.

Так триває годину. Увесь цей час журналістів супроводжують дві невідомі автівки – одна з них постійно перепарковується, ніби шукає ідеальне місце для стеження, а друга намагається заблокувати їхню машину.

Зі слів водія знімальної групи йому навмисно "сліпили дзеркало, щоб він не міг виїхати і не бачив, яка машина їде.

За десять хвилин поїхали і поліціянти.

Адвокат Микола Хахула пояснює, що у таких ситуаціях поліція безсила.

"Якщо приміщення, в якому порушуються карантинні правила, закрите, то поліція без ухвали суду не має права силоміць зайти до такого приміщення", – каже він.

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Наступного дня журналісти спробували ще раз забронювати столик у пабі, про який розповідали, але його номер вже не відповідав.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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