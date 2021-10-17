Таємниці Центрального вокзалу Києва: секрети зникаючої професії носильника

Переносники вантажів на вокзалі не люблять "кравчучки", мають залізні нерви і отримують за одну сумку 55 гривень

Носії обслуговують пасажирів, перевозячи їх багаж від таксі до вагона на візках / Фото: Колаж: Сьогодні

Центральний київський вокзал – місце, де трудяться сотні людей. Є тут і носильники, які обслуговують пасажирів перевозячи їх багаж від таксі до вагона на візках. Професія, на жаль, зникає, і тому заслуговує на особливу увагу.

Сайт "Сьогодні" дізнався цікаві факти про цю професію.

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Люди з візками

Справжніх носильників можна побачити біля входу в Центральний залізничний вокзал. Іноді вони сидять на візках в очікуванні чергового клієнта, про щось розмовляючи. Більшість пасажирів намагаються не вдаватися до їхніх послуг, самі тягнуть свої важкі сумки, щоб заощадити.

Також у справжніх носіїв досить багато конкурентів. "Позаштатники" – часто перехвалюють клієнтів, аби на пляшку заробити, а особливо моторні можуть і чемоданчик "свиснути". Такі чоловіки добряче псують репутацію справжніх вокзальних носіїв. Дізнатися останніх нескладно: форма, нагрудний знак і візок – їх атрибути.

55 гривень за сумку

Як розповіли нам на Центральному залізничному вокзалі, професія носильника дійсно відноситься до зникаючих, але вони продовжують працювати.

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В одну восьмигодинну зміну на вокзалі виходить до 15 носильників. Вартість доставки однієї сумки – 55 гривень. Їх послугу можна замовити по телефону, і носій підійде на вокзалі до потрібного місця або на зазначену платформу.

Спортивне минуле

У носильники йдуть фізично сильні чоловіки, які з легкістю можуть тягати важкі. Вони не багатослівні і не люблять розкривати професійні секрети.

20 років тому на київському вокзалі працював носієм Микола Макаренко. Тоді він тут вважався найстарішим представником цієї професії, якій присвятив 30 років.

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До того, як Микола пішов в носильники, він займався греко-римською боротьбою, виступав за команду "Локомотив" і мріяв про великий спорт. Але старий знайомий порадив, мовляв, чого журавля в небі ловити, краще роботи для атлета не придумаєш. Тяжкі речі тягати Миколі Даниловичу не звикати. Так і потрапив у 1969 році на Центральний залізничний вокзал Києва.

Конкурент – "кравчучка"

У радянські часи роботи у носіїв було значно більше, ніж зараз, кожен день гори вантажів доводилося перевозити. Було багато поїздів у Білорусь, Угорщину, Росію, Німеччину, Югославію, тепер не густо.

А на початку незалежності України у носіїв з'явився найнебезпечніший конкурент – "кравчучка", яка урізала у них більшу частину клієнтів.

"Під час перебудови, коли з СРСР почали масово емігрувати євреї, передиху від клієнтів не було. Щоб перевезти пожитки однієї сім'ї, треба було три, а то й п'ять ходок зробити. Вивозили все, навіть папуг у клітках і вазони. Інший раз на валізи ще й хвору людину посадять, бабусю, наприклад", – казав Микола.

Встигнути до вагону

Розмірковуючи про клієнтів, носій згадав випадок, як одного разу садив у поїзд пасажира до Караганди.

"Це було перед Новим роком. Пасажир спізнювався на поїзд. Ми ледве встигли, останню сумку я закинув у тамбур вже на ходу. Мужик тільки крикнув: "Я повернуся!" Ну все, думаю, пропали гроші – перевіз-то йому валіз п'ять. Але пройшов місяць – він знайшов мене на вокзалі, повернув гроші. А скільки було таких, що не заплатили і поїхали", – розповідав Микола.

Буряк і ліліпути

За багато років роботи носій тягав сумки знаменитостей. Носив валізи популярних тоді акторів Штепселя і Тарапуньки, а футболісту Леоніду Буряку підвозив на платформу холодильник.

Одного разу Микола "транспортував" клоунську трупу ліліпутів, а у них було багато маленьких звірят – кішок, білок, собачок. Коли завантажений візок випадково наїхав на вибоїну, одна клітка з котами відкрилася – звірі миттю розбіглися по перону. Довелося разом з ліліпутами відловлювати котиків.

День носія