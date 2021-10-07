Таємниці Чорнобильського лісу: в об'єктив камер потрапили дикі олені (відео)

Радіаційна катастрофа звела до мінімуму присутність людини і відкрила нові можливості для дикої природи

У заповіднику вже більше сотні вовків / Фото: Колаж: Сьогодні

Таємниці Чорнобильського лісу і чи є хто живий в зоні відчуження? Кого можна зустріти неподалік саркофага, в самому серці ядерної катастрофи? Є ексклюзивні кадри, які привіз кореспондент "Сьогодні" Мирослав Откович.

Контрольно-пропускний пункт Дитятки. Точка входу в Чорнобильську зону. По той бік нас чекає виснажливий марафон. Наша мета потрапити в саме осердя дикої природи. І якщо пощастить побачимо унікальні види, яких де-небудь за межами периметра просто не існує.

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Практично вся територія зони відчуження – в межах Чорнобильського біосферного заповідника. Найбільшого в Україні. Радіаційна катастрофа звела до мінімуму присутність людини і відкрила нові можливості для дикої природи.

Четвертий енергоблок закритий захисним саркофагом, далі заплава річки Прип'ять. Саме тут одна з найвищих концентрацій дикого звіра в Європі. Тут – олені, рисі, ведмеді. Все це відповідно кормова база для вовків. Їх тут вже більше сотні.

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Полювання на оленя

З нами на пошуки диких звірів відправився науковий співробітник заповідника Сергій Жила.

"День може виявитися щасливий. Перш ніж туди йдете робите собі установку, що у вас все складеться добре", – каже він.

Наша мета – зловити в об'єктив камери дикого оленя. Доведеться докласти зусиль, щоб почути і побачити його. Сергій вчить нас як залишатися непомітними.

Дикі тварини ретельно приховуються. Щоб їх зловити, потрібно мислити як хижак. Схоже на полювання в цей день вийшли не тільки ми. Несподівано неподалік зустрічаємо скелет і голову оленя.

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Йдеться про те, що тут попрацювали вовки. Тут не тільки вовки працювали, а й ворони і орлани.

У кожного з нас прокидається інстинкт мисливця. Тільки в руках у нас не зброя, а фото і відео камери. Раптом між високої трави з'являється дика самка.

Вона мирно пасеться на галявині. Ми підходимо практично впритул. А ось альфа-самець з величезними рогами – тримається подалі. Контакт триває лічені хвилини. Тільки він помічає небезпеку – подає сигнал, і вся зграя йде в ліс. Самки біжать першими. Самець замикає групу.

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