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Таємниці Лисої гори. Чим дивує знаменитий ландшафтний парк у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 листопада, 06:00
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Майже кожен із киян хоч раз коли-небудь бував у цих місцях
Містицизм Лисої гори – це не вигадка
Містицизм Лисої гори – це не вигадка / Фото: Колаж: Сьогодні

Лиса гора – історична місцевість на території Голосіївського району Києва, яка розташована на Видубичах. Це одна з найзагадковіших пам'яток столиці України, так зване місце сили, про яке ходить чимало містичних легенд.

Сайт "Сьогодні" дізнався найпоширеніші з них.

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Легенда про величезну змію

Згідно з однією з легенд, яку колись передавали наші предки, землю обвивала величезна змія. Вона була настільки довга, що могла, опоясавши земну кулю повністю, схопити себе за хвіст. Це місце у Києві назвали Лисою горою.

Це місце, яке має прямо-таки містичну енергетику. Про нього ходить багато легенд, і досі вчені та археологи відшукують тут воістину незвичайні сокровища.

Жерці жили у підземеллі

Ще до запровадження християнства на Русі існувала якась незвідана нині релігія. Жерці жили в підземеллях – зберігали там книги та золото. Саме тут, на Лисій горі вони молилися своїм богам. Тут експерти знаходять написи стародавніми ієрогліфами та античні апокрифи.

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Пізніше на гору прийшли християнські ченці, збудували тут підземний монастир, і таємними ходами пов'язали його з Печерською Лаврою.

Містика – Лиса гора виконує бажання

Дехто стверджує, що містицизм Лисої гори – це не вигадка. Нібито над цим місцем відкрито астральний світ, де матеріалізуються духи.

Згідно з фактами, за радянських часів на Лису гору привозили керівників інших країн, де вони загадували бажання, які частенько виконувалися. У 90-ті роки, коли збройне протистояння між Тибетом та Китаєм досягло свого апогею, Далай-Лама Тибету надіслав на гору буддійських ченців, щоб вони тут благали Вищі сили про припинення війни. Ченці молилися три дні, і третього дня помер Ден Сяо Пін.

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Прокляте місце

Вчені пояснюють "аномальність" цього місця тим, що саме тут, у районі Лисої гори, знаходиться одна з найпотужніших геопатогенних зон у Києві.

За гіпотезою вченого Дмитра Лаврова, безліч киян ховалося у Китаївській та Голосіївській пустелі від ворогів. Крім того, нібито за часів Хана Батия в печерах були замуровані живцем тисячі людей. Що може і досі впливати на енергетику цього місця.

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