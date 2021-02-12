Техніка майбутнього. Як в Ірпені борються зі снігом (відео)

В Ірпені місцеві жителі знайшли незвичайний спосіб для прибирання снігу з вулиць.
Відео опублікували в Київ Оперативний в Telegram.
Найімовірніше ролик записаний на одну з камер мешканців вулиці.
"Самоорганізація людей в боротьбі проти снігу досягає високого рівня. Так тримати, хлопці", – написали в пабліку.
На відео видно, що до мікроавтобуса прив'язана залізна конструкція, яка чистить сніг. За конструкцію тримається чоловік. Імовірно, він і спрямовує її.
Раніше ми писали, що на вихідних в Україну прийдуть сильні морози, а з 14 лютого припиняться снігопади. Дуже холодна погода протримається близько 10 днів.
Дивіться сюжет – весна буде ранньою:
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