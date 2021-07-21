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Темрява і бруд. Як виглядає перехід на "Академмістечку" після зливи – фото

21 липня 2021 13:00

Олександр Марущак , Тетяна Очеретяна

Біля входу в підземку чути неприємний запах, комунальники відкачують воду з калюж

Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"

Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"

У переході станції метро "Академмістечко" ліквідовують наслідки підтоплення від сильної зливи.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Йдеться про частину переходу до маршрутки №903 на бульварі Вернадського. Цей перехід серйозно постраждав від негоди, але роботи по ліквідації наслідків почали тільки зараз.

Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"

Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"

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Зараз там немає освітлення і чути неприємний запах.

Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"

Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"

Робочі відкачують воду з калюж – працює генератор. Також люди розбирають нижні частини кіосків і вигрібають під ними рідину і сміття.

Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"
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Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"

"У переході темно і сильно смердить зіпсованими продуктами і брудом. Тут немає світла. Пасажири йдуть до станції і від неї у напівтемряві. Робочі якраз забивали дошками вікна "Сімейної пекарні", від якої раніше пахло булочками. Тепер чути смородом, а станцію можна перейменовувати в "Аквамістечко", – розповідає нам киянка Олена.

Дивіться, як затопило станцію метро:

Нагадаємо, також 19 липня затопило станцію "Берестейська" – у Мережі з'явилося відео зсередини. У вестибюлі стояла вода – співробітники метрополітену у жилетах намагалися її прибрати. Усіх пасажирів евакуювали.

Також "Сьогодні" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза в різних районах міста .

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