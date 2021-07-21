Темрява і бруд. Як виглядає перехід на "Академмістечку" після зливи – фото

Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"
У переході станції метро "Академмістечко" ліквідовують наслідки підтоплення від сильної зливи.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Йдеться про частину переходу до маршрутки №903 на бульварі Вернадського. Цей перехід серйозно постраждав від негоди, але роботи по ліквідації наслідків почали тільки зараз.
Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"
Зараз там немає освітлення і чути неприємний запах.
Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"
Робочі відкачують воду з калюж – працює генератор. Також люди розбирають нижні частини кіосків і вигрібають під ними рідину і сміття.
Перехід біля станції метро "Академмістечко". Фото: "Сьогодні"
"У переході темно і сильно смердить зіпсованими продуктами і брудом. Тут немає світла. Пасажири йдуть до станції і від неї у напівтемряві. Робочі якраз забивали дошками вікна "Сімейної пекарні", від якої раніше пахло булочками. Тепер чути смородом, а станцію можна перейменовувати в "Аквамістечко", – розповідає нам киянка Олена.
Дивіться, як затопило станцію метро:
Нагадаємо, також 19 липня затопило станцію "Берестейська" – у Мережі з'явилося відео зсередини. У вестибюлі стояла вода – співробітники метрополітену у жилетах намагалися її прибрати. Усіх пасажирів евакуювали.
Також "Сьогодні" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза в різних районах міста .