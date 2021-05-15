"Тепер це місце справді зачаровує": у Києві відкрили оновлений "Наводницький" парк (відео)

Біля пам‘ятника засновникам Києва облаштували також і світловий фонтан з висотою струменів 3,5 метри

У столиці після ремонту відкрили "Наводницький" парк і світловий фонтан біля пам’ятника засновникам Києва – Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либеді.

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Про це в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

"Відкрили сьогодні після ремонту один зі знакових парків Києва – "Наводницький", де здійснили благоустрій території та облаштували світловий фонтан біля пам‘ятника засновникам Києва", – йдеться в повідомленні.

Водночас заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на своїй сторінці в Facebook написав: "Висота струменів – 3,5 метри. За допомогою різних кольорів створюється веселка, яка "нестиме" човен із засновниками Києва над Дніпром. Тепер це місце справді зачаровує".

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Також ми писали про те, що у Києві відкрили після реконструкції фонтан "Самсон" на Контрактовій площі.