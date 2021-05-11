Тепер не тільки на "Пріусах": на вулиці Києва виїхав поліцейський велопатруль (фото)

Сьогодні, 11 травня, в Києві на патрулювання вулиць міста відправився поліцейський велопатруль. Він буде стежити за порядком в публічних місцях.
Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Києва в Telegram.
Так, основну увагу інспектори направлять на підтримку громадського порядку в місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних зонах, важкодоступних місцях.
"Загалом, поліцейські на велосипедах володіють усіма повноваженнями, що і їхні колеги на автомобілях та мотоциклах. Тож не порушуйте", – пишуть в повідомленні.
Раніше ми писали, що в Запоріжжі поліцейський велопатруль допоміг пораненому в різанині і затримав підозрюваного.
Нагадаємо, що у Львові жінка за кермом Suzuki збила велопатрульного. На місце події викликали "швидку", яка госпіталізувала інспектора.