Тепер не тільки на "Пріусах": на вулиці Києва виїхав поліцейський велопатруль (фото)

Київські патрульні тепер будуть нести службу не тільки на автомобілях, але і на велосипедах

Сьогодні, 11 травня, в Києві на патрулювання вулиць міста відправився поліцейський велопатруль. Він буде стежити за порядком в публічних місцях.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Києва в Telegram.

Так, основну увагу інспектори направлять на підтримку громадського порядку в місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних зонах, важкодоступних місцях.

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"Загалом, поліцейські на велосипедах володіють усіма повноваженнями, що і їхні колеги на автомобілях та мотоциклах. Тож не порушуйте", – пишуть в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Запоріжжі поліцейський велопатруль допоміг пораненому в різанині і затримав підозрюваного.

Нагадаємо, що у Львові жінка за кермом Suzuki збила велопатрульного. На місце події викликали "швидку", яка госпіталізувала інспектора.