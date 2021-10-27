Тепло повертається: оновлений прогноз погоди у Києві (карта)

Завтра, 28 жовтня, у Києві будетемпература повітря вищою, а небо залишиться похмурим.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря буде від 11 до 13 градусів вище за нуль. Небо вкриється хмарами до кінця дня. Опадів не буде.
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Вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Вітер південно-західний 3-8 м/с.
У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки
Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.
Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.
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