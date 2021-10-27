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Тепло повертається: оновлений прогноз погоди у Києві (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
27 жовтня, 16:30
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Вночі температура повітря опуститься до 5 градусів тепла
Погода в Києві на 28 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 28 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 28 жовтня, у Києві будетемпература повітря вищою, а небо залишиться похмурим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря буде від 11 до 13 градусів вище за нуль. Небо вкриється хмарами до кінця дня. Опадів не буде.

Вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Вітер південно-західний 3-8 м/с.

Прогноз погоди у Києві на 28 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди у Києві на 28 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.

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