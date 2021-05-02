Топ-5 найкрасивіших станцій Київського метрополітену

Не тільки "Золотими воротами" знаменитий Київ, кожна станція метро має свою родзинку і здивує інтер'єром

Київський метрополітен налічує не один десяток станцій і кожна з них гарна і унікальна. Чого тільки варта станція "Золоті ворота", яка регулярно входить в різні топи найкрасивіших в Європі і світі.

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"Сегодня" покаже п'ять найкрасивіших станцій метрополітену на думку редакції.

Славутич

Ця станція чимось нагадує космічний корабель. Всюди вогники, вони як зірки. Станція сподобається тим, хто марить космосом і мріє побувати всередині космічного корабля.

/ Фото: Wikipedia

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Хоча "Славутич" і схожа на новенький шаттл, але архітектори присвятили оформлення Дніпру, пляжі якого знаходяться буквально в 10 хвилинах ходьби від станції. Стеля, яка блищить і вдень і вночі, стилізована під водну гладь з алюмінієвими конструкціями, які повинні нагадувати лілії.

До речі, про назву станції: Славутич – одне з древніх імен Дніпра. Серед інших його старовинних назв – Борисфен і Данапріс.

Фото: Мир метро

Золоті ворота

Ця станція стала легендарною в усьому світі і вже не можливо уявити собі список найкрасивіших станцій без неї.

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Вона не тільки візуально виглядає легендарно, по ній можна вивчати історію Київської Русі. З арок на платформі на пасажирів милостиво дивляться правителі Києва: починаючи з Кия, Щека, Хорива та сестри їх Либіді і закінчуючи Данилом Романовичем. Поруч з князями розташувалися і великі діячі – Нестор-літописець з компанією. А в прольотах зобразили старовинні собори, вони на панно.

Цікаво, що всі мозаїки розташовані в хронологічному порядку. Можна просто обійти станцію і пройти короткий курс історії Київської Русі.

З 1994 року мозаїки інтер'єрів "Золотих воріт" отримали статус культурної спадщини, пам'ятки архітектури і містобудування.

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Фото: Мир метро

Дніпро

Це одна з найромантичніших станцій Київського метрополітену. Вона поєднує в собі відразу кілька речей: дивовижний краєвид на Дніпро та лівий берег Києва, тунель, який вистрибує прямо з пагорба, і незвичайну історію. Може саме з цих причин на платформах можна зустріти так багато закоханих.

/ Фото: Wikipedia В тренді Чому в Києві не заборонили марш на честь дивізії СС "Галичина"? Відповіли в КМДА

За розповідями істориків, колись "Дніпро" була кінцевою станцією на "червоній гілці". На станції працював унікальний ліфт з поворотним кругом під платформою. Якщо потрібно було спустити поїзд на ремонт або техогляд в депо, то по одному вагону його заганяли на підйомник з рейками та опускали вниз. На поворотному колі розвертали на 90 градусів і по трамвайній лінії відправляли в депо. А коли лінію метро продовжили, ліфт перестали використовувати.

/ Фото: Wikipedia

Театральна

Колись, ця станція називалася "Ленінською", але ще до декомунізаціі її перейменували на "Театральну". Але, хоча і назва змінилася, інтер'єр залишився колишнім. "Театральна" облицьована червоним мармуром з того ж кар'єра, що і мавзолей Леніна.

/ Фото: Wikipedia

Але кілька років тому такий інтер'єр зробили "фішкою" станції. У торці відкрили 3D-мурал у вигляді театрального залу для глядачів. І "Театральна" стала одним з улюблених місць для фотосесій і навіть побачень.

/ Фото: 44.ua

Площа Льва Толстого

Ця станція зачарує всіх фанатів "Війни і мир". Хто зміг прочитати всі чотири томи відразу впізнає цей інтер'єр. Станція – відсилання до першого балу Наташі Ростової.

Фото: Мир метро

Архітектори відправили пасажирів у просторий зал з канделябрами і підлогою з червоного граніту. Бра і світильники на станції стилізовані під свічники, а підлога блищить так, ніби її натерли перед танцями. Торець станції закритий гратами. Раніше він підсвічувався червоним.

/ Фото: Wikipedia

Раніше ми повідомляли, що Київський метрополітен багатий на таємниці і загадки, які зберігаються на його станціях.