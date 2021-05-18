Трамвайне перезавантаження за 25 млн євро. Коли Київ отримає 20 нових машин (фото)

На якому саме маршруті в столиці будуть ходити нові трамваї поки невідомо

У Києва з'явився шанс оновити трамвайний парк новими машинами. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", столиця отримає 20 нових трамваїв вітчизняного виробництва компанії "Татра-Юг".

Реклама

Контракт був підписаний за результатами міжнародного тендеру, проведеного за правилами Європейського Інвестиційного Банку в рамках реалізації проекту "Міський Громадський Транспорт України".

Читайте також: Ярославский вложит 5,5 млн евро, чтобы выпускать в "Экополис ХТЗ" трамваи для Украины

Нові трамваї жовтого кольору, вони мають незвичайну сучасну форму кабіни. Як запевняють на підприємстві, всі склади з абсолютно низькою підлогою і трисекційні, їх довжина 27 метрів.

Реклама

Перший вагон в Дніпрі вже пройшов сертифікаційні випробування. Трамвай навіть проїхався вулицями цього міста.

Користувачі соціальних мереж, як завжди, розкритикували дизайн кабіни нового трамвая, мовляв, вона буде нагріватися на сонці і перетворюватися влітку в грубку для водія.

Реклама

Деяким не подобається розміщення крісел в салоні трамвая – одним вони занадто великі, а другим занадто високі.

Чим хороші?

Експерти вважають, що купівля містом нових трамваїв – позитивне рішення, до цього столична влада купувала польські трамваї Pesa.

"Києву гостро необхідні нові трамваї. Їх купівля фінансується за рахунок кредитних коштів Європейського Інвестиційного Банку в рамках програми "УрбанТранспорт-1", по якій багато країн купують техніку для громадського транспорту, реконструюють і будують нові лінії. Тим більше, що цей трамвай українського виробництва", – розповів сайту "Сьогодні" перший заступник міністра фінансів України, експерт з транспорту Олександр Кава.

Він перерахував такі плюси нового транспорту:

У трамвая низька підлога по довжині всього салону. Пасажирам (особливо літнім) буде дуже зручно здійснювати посадку і висадку на зупинках громадського транспорту.

У нього більше дверей, ніж у трамваїв польського виробництва, які експлуатуються на швидкісній лінії на Борщагівці і лівому березі Києва.

Частка українських комплектуючих в новому трамваї "Татра-Юг" наближається майже до 100%.

Ціна нових трамваїв

Реклама

У КМДА сайту "Сьогодні" розповіли, що зараз підприємство вирішує юридичні питання – були судові розгляди з стосовно проведення тендера, але всі труднощі вже позаду.

"Договір про постачання трамваїв вже підписаний і направлений на узгодження до профільного міністерства для оплати 10% авансу. Вартість 20 нових трамваїв "Татра-Юг" складе 24,9 мільйонів євро. Вони закуповуються за рахунок кредитних коштів Європейського Інвестиційного Банку. Перший трамвай приїде до Києва через півроку, а поставка всіх інших буде здійснюватися протягом 30 місяців", – пояснили сайту "Сьогодні" в КМДА.

У КП "Київпастранс" не змогли нам відповісти, на якому саме маршруті в столиці запрацюють нові трамваї. Скоріш за все, що це буде лінія швидкісного трамвая на Борщагівці.

Раніше ми писали, що в Києві запропонували прибрати з Подолу трамваї. На думку автора петиції, в столиці треба вдосконалити трамвайну інфраструктуру.

Нагадаємо, що раніше в Департаменті інфраструктури КМДА представили проєкт велодоріжки вздовж Набережного шосе, де раніше ходив легендарний трамвай №5.