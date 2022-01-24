Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото)

Першого дня, коли українці, старші 60 років, можуть купити ліки на "Вовину тисячу", з'ясувалося, що далеко не всі аптеки готові до нововведення. Сайт "Сьогодні" вирішив перевірити, як справи в аптеках.
"Наприклад, у нас сьогодні зранку питали про таку можливість розрахуватися, але фінансових вказівок приймати такі платежі не надходило. Відповідно, розрахунок проводиться або готівкою, або за допомогою банківської картки", – розповів провізор в аптеці великої мережі на столичному проспекті Леся Курбаса.
Ще в одній аптеці вже іншої мережі нам уточнили, що така можливість має з'явитися із завтрашнього ранку.
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Є припущення, що за один раз ліків можна буде купити не на 1 тисячу, а на меншу суму. Чому так – не знаю, лише чула про таку можливу вказівку. Як буде насправді – наважиться завтра".
І лише у третій аптеці на нашому шляху повідомили, що у них зранку можна купити ліки за допомогою програми "єПідтримка". При цьому аптекар повідомила, що про жодні фінансові обмеження їй не відомо. Як ми переконалися, у деяких аптеках зранку спостерігалися черги. Але при цьому не всі покупці були з категорії тих, хто хотів скористатися нововведенням.
Відносно спокійна ситуація спостерігалася у банківських відділеннях. Втім, один із пенсіонерів, які стоять у черзі (до банку пускають обмежену кількість людей через карантин) нам розповів, що 20 числа був свідком нестандартної ситуації.
"Був останній день, коли можна було вчасно заплатити за комуналку, – розповідає пенсіонер. – Я прийшов до відділення. Переді мною стояв такий самий дід, як і я. Касиру він сказав, що пройшов повний курс вакцинації та хоче оформити цю тисячу. Але чомусь у нього це не вийшло, я не вникав у подробиці. Дід почав кричати, мовляв, за який кукіш він купить смартфон, щоб оформити "Дію", почав лаятися і в результаті крикнув жартома, що "треба кинути гранату". За мить примчала охорона, але конфлікт був вичерпаний – старий встиг піти".
Які ліки можна придбати на "тисячу Зеленського"?
У популярних мережах українських аптек нам відповіли, що жодних обмежень або списків дозволених на купівлю товарів – немає.
Ви можете вибрати будь-який товар чи ліки в аптеці та розплатитися за нього "тисячою Зеленського", якщо виконали усі попередні кроки.
Саме таку відповідь ми отримали у:
- "Аптеці Доброго дня";
- "Аптеці оптових цін";
- "Аптеці низьких цін".
Як розплатитися "тисячами Зеленського" в аптеці?
Тут є кілька варіантів. Перший – оплатити віртуальною карткою "єПідтримка" яка підтягується у ваш смартфон.
Для цього необхідно оформити картку в одному з банків-партнерів та після цього зареєструватися у програмі через мобільний додаток "Дія".
Також можна отримати пластикову картку "єПідтримка", однак роблять це лише два банки на даний момент – Monobank та Альфа-банк.
У Кабміні обіцяють, що думають над можливістю отримання "ковидної" тисячі тими, хто не зареєстрований у "Дії", проте поки що такої функції немає.
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