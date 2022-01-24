Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото)

Відносно спокійна ситуація спостерігалася у банківських відділеннях

У Києві в аптек юрбляться люди / Фото: Колаж: Сьогодні

Першого дня, коли українці, старші 60 років, можуть купити ліки на "Вовину тисячу", з'ясувалося, що далеко не всі аптеки готові до нововведення. Сайт "Сьогодні" вирішив перевірити, як справи в аптеках.

"Наприклад, у нас сьогодні зранку питали про таку можливість розрахуватися, але фінансових вказівок приймати такі платежі не надходило. Відповідно, розрахунок проводиться або готівкою, або за допомогою банківської картки", – розповів провізор в аптеці великої мережі на столичному проспекті Леся Курбаса.

Вранці в деяких аптеках були великі черги, але покупці нам розповіли, що пускають обмежену кількість людей / Фото: Сьогодні

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Ще в одній аптеці вже іншої мережі нам уточнили, що така можливість має з'явитися із завтрашнього ранку.

Є припущення, що за один раз ліків можна буде купити не на 1 тисячу, а на меншу суму. Чому так – не знаю, лише чула про таку можливу вказівку. Як буде насправді – наважиться завтра".

І лише у третій аптеці на нашому шляху повідомили, що у них зранку можна купити ліки за допомогою програми "єПідтримка". При цьому аптекар повідомила, що про жодні фінансові обмеження їй не відомо. Як ми переконалися, у деяких аптеках зранку спостерігалися черги. Але при цьому не всі покупці були з категорії тих, хто хотів скористатися нововведенням.

Відносно спокійна ситуація спостерігалася у банківських відділеннях. Втім, один із пенсіонерів, які стоять у черзі (до банку пускають обмежену кількість людей через карантин) нам розповів, що 20 числа був свідком нестандартної ситуації.

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"Був останній день, коли можна було вчасно заплатити за комуналку, – розповідає пенсіонер. – Я прийшов до відділення. Переді мною стояв такий самий дід, як і я. Касиру він сказав, що пройшов повний курс вакцинації та хоче оформити цю тисячу. Але чомусь у нього це не вийшло, я не вникав у подробиці. Дід почав кричати, мовляв, за який кукіш він купить смартфон, щоб оформити "Дію", почав лаятися і в результаті крикнув жартома, що "треба кинути гранату". За мить примчала охорона, але конфлікт був вичерпаний – старий встиг піти".

Які ліки можна придбати на "тисячу Зеленського"?

У популярних мережах українських аптек нам відповіли, що жодних обмежень або списків дозволених на купівлю товарів – немає.

Ви можете вибрати будь-який товар чи ліки в аптеці та розплатитися за нього "тисячою Зеленського", якщо виконали усі попередні кроки.

Саме таку відповідь ми отримали у:

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"Аптеці Доброго дня";

"Аптеці оптових цін";

"Аптеці низьких цін".

Як розплатитися "тисячами Зеленського" в аптеці?

Тут є кілька варіантів. Перший – оплатити віртуальною карткою "єПідтримка" яка підтягується у ваш смартфон.

Для цього необхідно оформити картку в одному з банків-партнерів та після цього зареєструватися у програмі через мобільний додаток "Дія".

Також можна отримати пластикову картку "єПідтримка", однак роблять це лише два банки на даний момент – Monobank та Альфа-банк.

У Кабміні обіцяють, що думають над можливістю отримання "ковидної" тисячі тими, хто не зареєстрований у "Дії", проте поки що такої функції немає.

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