Вимагали неіснуючий борг: у Києві викрали та жорстоко побили іноземця (фото)

У Києві затримали викрадачів іноземця / Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

У четвер, 17 червня, у Києві затримали громадянку Великобританії та двох спільників, які викрали громадянина Латвії та вимагали у нього неіснуючий борг.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.



Правоохоронці встановили, що 45-річний громадянин Латвії прилетів у Київ разом зі своєю знайомою 49-річною громадянкою Великобританії та на її прохання поїхали у місто Бориспіль. Там їх зустріли двоє чоловіків, які заявили, що потерпілий нібито заборгував цій знайомій значну суму грошей та повинен негайно їх повернути.

"У подальшому потерпілий, будучи утримуваним більше доби, та маючи реальні побоювання за своє життя та здоров’я, перерахував на розрахункові рахунки знайомої понад 15 тис. фунтів стерлінгів. Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого, після чого він негайно звернувся за допомогою до правоохоронців", – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці оперативно встановили та затримали трьох зловмисників. Виявилось, що саме громадянка Великобританії організувала злочин та підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 р.н.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Раніше ми повідомляли, що спіймали замовників убивства, які в грудні 2020 року хотіли викрасти громадянина Сербії. Це виявилися люди з його найближчого оточення. За виконання "роботи" організатору обіцяли нерухомість у Москві вартістю 2 млн доларів США.

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Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали групу іноземців за викрадення людини, яка заборгувала гроші. До поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягли в машину.