Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Вимагали неіснуючий борг: у Києві викрали та жорстоко побили іноземця (фото)

17 червня 2021 17:02

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Злочин спланувала знайома потерпілого латвійця – 49-річна громадянка Великобританії. Жінка найняла для допомоги двох місцевих мешканців

У Києві затримали викрадачів іноземця / Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

У Києві затримали викрадачів іноземця / Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

У четвер, 17 червня, у Києві затримали громадянку Великобританії та двох спільників, які викрали громадянина Латвії та вимагали у нього неіснуючий борг.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 45-річний громадянин Латвії прилетів у Київ разом зі своєю знайомою 49-річною громадянкою Великобританії та на її прохання поїхали у місто Бориспіль. Там їх зустріли двоє чоловіків, які заявили, що потерпілий нібито заборгував цій знайомій значну суму грошей та повинен негайно їх повернути.

"У подальшому потерпілий, будучи утримуваним більше доби, та маючи реальні побоювання за своє життя та здоров’я, перерахував на розрахункові рахунки знайомої понад 15 тис. фунтів стерлінгів. Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого, після чого він негайно звернувся за допомогою до правоохоронців", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали трьох зловмисників. Виявилось, що саме громадянка Великобританії організувала злочин та підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 р.н.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Не пропусти!
Україна – Північна Македонія: відео голів та огляд другого матчу Шевченка на Євро-2020
Боротьба Андрія Ярмоленко в матчі з Північною Македонією

Раніше ми повідомляли, що спіймали замовників убивства, які в грудні 2020 року хотіли викрасти громадянина Сербії. Це виявилися люди з його найближчого оточення. За виконання "роботи" організатору обіцяли нерухомість у Москві вартістю 2 млн доларів США.

Реклама

Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали групу іноземців за викрадення людини, яка заборгувала гроші. До поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягли в машину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайства
Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайстваЕкономіка
Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)
Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)Україна
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиціЗдорово
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)Інші новини
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)Інші новини
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти