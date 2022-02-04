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Вимагають відставки Шкарлета: у Києві протестують студенти Могилянки (фото, відео) – стрім

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 09:19
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Студенти вимагають відставки міністра через втручання в університетський процес та підтасовування фактів
Акція протесту розпочалася о 9-й ранку/Колаж "Сьогодні"
Акція протесту розпочалася о 9-й ранку/Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 лютого, у Києві під стіни Кабміну на акцію протесту вийшли студенти Києво-Могилянської академії. Вони вимагають відставки міністра освіти Сергія Шкарлета з посади.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

На місці зібралося близько сотні студентів. Усі вони вимагають відставки міністра Сергія Шкарлета з посади через скандал, що раніше стався у виші.

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Акція протесту розпочалася о 9-й ранку. Студенти вийшли з плакатами, а також кричать "Шкарлет геть!"

Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"
Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"

Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"
Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"

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Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"
Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"

Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"
Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"

Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"
Акція протесту студентів Могилянки. Фото: "Сьогодні"

Що відомо про скандал

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента ВНЗ. За посаду суперничали два кандидати.

Проте Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду, незважаючи на обраного переможця. Все через порушення під час голосування. У навчальному закладі спалахнув скандал через ситуацію, що склалася.

Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборів президента Києво-Могилянської академії. Проте студенти все одно вимагають відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти через підтасовування фактів.

"Ми проситимемо про відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України через його наступ на нашу автономію, на університетський процес та підтасовування фактів", – стверджує голова студентської колегії Руслан.

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