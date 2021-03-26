Тріщить по швах. Новий міст у Києві будуть знову ремонтувати (фото)

Кияни активно обговорюють у Мережі результати ремонту деформаційного шва на шляхопроводі по проспекту Степана Бандери.

Реклама

Про це пишуть в групі "Життя Оболонського району" в Telegram.

"Не минуло й року, як уже почав руйнуватися деформаційний шов на шляхопроводі по проспекту Степана Бандери. Кілька місяців тривала реконструкція, але в підсумку найвідповідальніша ділянка робіт вже починає тріщати по швах", – пишуть жителі столичної Оболоні.

Фото: Dmitry Rider

У комунальній корпорації "Київавтодор" нам повідомили, що в курсі даної проблеми.

"Пошкодження бетонної частини деформаційного шва було виявлено кілька днів тому. Ми вже звернулися до підрядника, який виконував ремонтні роботи на шляхопроводі – перетин проспектів Степана Бандери та Героїв Сталінграда. На всі роботи по шляхопроводу діє гарантія. Уже найближчим часом підрядник все виправить за власні кошти. Співробітники КП "Київавтошляхміст" тримають це питання під контролем", – розповіли сайту "Сьогодні" в "Київавтодорі".

Фото: Dmitry Rider

Коли почнуть виправляти дефекти, поки невідомо. Але водіям знову варто готуватися до обмежень руху на цій ділянці.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в грудні на пішохідно-велосипедному мосту невідомі пошкодили оглядове скло на ділянці переправи з боку Арки дружби народів.

Нагадаємо, буквально відразу після відкриття з дорогим мостом і його скляною підлогою почалися проблеми. На наступний день після відкриття переправи, в кінці травня, відвідувачі помітили перше тріснуте скло. З'явилася версія, що скло обстріляли знизу. У той же час мер Києва Віталій Кличко заявляв, що має місце диверсія і до винних буде застосовано найсуворіше покарання.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама