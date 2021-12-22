Тривожні темпи вакцинації та помилкова статистика: що відбувається з COVID-19 у Києві

У Києві за останню добу 1403 нових випадків коронавірусної інфекції. Експерти повідомляють, що статистика щодо захворюваності не відповідає дійсності. Сайт "Сьогодні" зібрав свіжу інформацію.
Дані за добу
У місті за добу 22 особи померли від COVID-19. А одужали 2 124 особи.
Усього за час пандемії:
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- підтверджених випадків у столиці – 324 046,
- летальних випадків – 8057,
- одужали – 303 420.
Статистика не відповідає реальній динаміці
У Києві статистика з коронавірусу не відповідає дійсності. Причина в тому, що великі затримки оприлюднення даних. Про це повідомляє прес-служба НАН.
Повідомляється, що через затримки щодня оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.
"У Києві статистика захворюваності не відповідає реальній епідемічній динаміці через великі затримки оприлюднення даних, кількість щоденних позитивних ПЛР-тестів зменшилася більш ніж утричі порівняно з максимальними значеннями", – йдеться у повідомленні.
Нові правила карантину
З 6 грудня набувають чинності оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні можна буде лише людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється на співробітників.
Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, передбачене технічною характеристикою транспортного засобу.
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