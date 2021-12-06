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Тривожна валіза: що варто мати вдома киянам на випадок НС (список)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 грудня, 06:40
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Тривожна валізка – необхідна річ на випадок виникнення надзвичайної ситуації
Список речей, які потрібно покласти в тривожну валізу
Список речей, які потрібно покласти в тривожну валізу / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними у Мережі, Росія нібито готує напад на Україну, зокрема й на столицю. У Києві навіть розпочали активно перевіряти бомбосховища. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати городянам, що потрібно мати будинки у разі НС.

Тривожна валізка – необхідна річ на випадок виникнення надзвичайної ситуації, яка вимагає негайно покинути будинок через загрозу техногенної, природної чи військової катастрофи.

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Що потрібно робити

Якщо громадянин перебуває вдома у разі виникнення надзвичайної ситуації, він повинен:

  • тримати вдома постійно включеними репродуктори, радіоприймачі, телевізори для того, щоб слухати розпорядження та вказівки органів виконавчої влади, Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відділів з питань цивільного захисту;
  • повідомити про отриману інформацію сусідів;
  • привести в готовність індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри, а якщо їх немає, приготувати найпростіші засоби (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві пов'язки, плівку тощо);
  • постійно тримати при собі засоби індивідуального захисту, підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особисту гігієну, запас їжі та ін;
  • провести у квартирі (будинку) протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, електропостачання тощо), підвищити захисні властивості квартири: закрити вікна, кватирки, ущільнити їх;
  • уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.

Якщо сигнал застав вас у транспорті, громадському місці (магазині, театрі, на ринку тощо) потрібно уважно вислухати повідомлення, визначитися, де найближча станція метрополітену, укриття і якнайшвидше дістатися і сховатися там. А якщо є час, то якнайшвидше повернутися додому і діяти відповідно до отриманих вказівок.

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