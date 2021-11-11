Це конвеєр. Як ховають померлих від COVID-19 у Києві – репортаж із крематорію

Міська влада заявляла, що через хвилю коронавірусу в столиці ціла черга на кремацію померлих – яка там ситуація насправді

Що коїться у київському крематорії у розпал епідемії / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з ковідом у Києві погіршується. Від інфекції за 9 листопада померла рекордна кількість киян – 73. Наразі хвороба не шкодує ні літніх, ні молодих людей.

"У нас черги до ритуальної служби за довідками про смерть. І черги до крематорію. У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і каже усілякі дурниці?! Ідіть і подивіться!", – наголосив мер.

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Сайт "Сегодня" перевірив, що відбувається у міському крематорії на Байковому цвинтарі.

Обід не для всіх

Біля адміністрації крематорію на вулиці Байковій спочатку не спостерігалося великих черг. На лавці сиділо п'ять жінок. Вони чекали на свою чергу на отримання документів.

"Наразі там обід. Тож і людей мало. За мною зайняли чергу ще четверо людей, мабуть, пішли перекусити", – розповіла нам жінка у чорній хустці.

Вона каже, що приїхала по документи матері, яка померла від ковіду.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Нам сказали, що прощатимемося з нею біля крематорію. Але ховати доведеться в закритій труні", – розповідає жінка.

Черга з катафалків

Щойно закінчився обідній час, територія біля адміністрації почала наповнюватися людьми, які приїхали отримувати документи та проводити померлих родичів в останню путь. Відразу починаються розбірки: хто і за ким стояв у черзі.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Також приїхало одразу три похоронні процесії на кремацію. Усі вони очікували своєї черги.

Співробітник крематорію пояснює, що до них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що вони померли від коронавірусу.

"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто просто помер. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказує на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

До будівлі крематорію потрібно йти кілька сотень метрів. Тут явно розширилася площа колумбарію, де ховають урни з прахом. Раніше схил був порослий травою, а тепер він весь у надгробних плитах. Більшість із померлих – 2020-2021 років.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Як ховають померлих не від COVID-19

Біля будівлі крематорію стояли два автобуси. У залі зібралися родичі, священик відспівував померлого. Людину ховали у відкритій труні. Це означає, що він помер немає від коронавірусу. Родичі були небагатослівними. Після ритуалу, коли тіло вирушило на підйомнику під землю, спішно сіли в автобус і поїхали.

Біля крематорію можна зустріти кілька священиків, які відспівують померлих.

"Мене сюди звуть часто, як конвеєр. За день відспівую трьох-чотирьох осіб, а от від чого вони померли, мені невідомо. На всі воля Божа, такі наші тепер будні", – пояснив священнослужитель.

Як ховають жертв ковіду

За півгодини стало багатолюдно і навколо будівлі крематорію. У жалобних залах ховали звичайних померлих.

Ближче до колумбарію зупинився автобус. Труну з нього не виносили і не відчиняли її. Саме так ховають тих, хто помер від коронавірусу. Родичі зі сльозами на очах стояли біля зачиненої труни, а священик читав молитву.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Ми ховаємо свого батька. Помер від коронавірусу. Дозволили тут із ним попрощатися, а тіло заберуть у крематорій", – каже вже немолодий чоловік.

Поки ми були біля стін крематорію, там попрощалися з трьома покійними. Декому ставили на труну фотографію, і рідні прощалися з нею. Дивитися на це без сліз неможливо.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Запрацював "вулкан"

Місце, де проводиться кремація тіл, стало схожим на невеликий вулкан – з нього повалив чорний дим, накриваючи їм територію біля крематорію.

До речі, за інформацією адміністрації, кремація небіжчиків із коронавірусом проводиться з понеділка по четвер. Вона здійснюється з 9:00 по 17:00 з перервою на обід з 13:00 по 14:00. А також тіла померлих від ковіду спалюють щоп'ятниці, але тільки по 16:00.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

З чим це пов'язано, не зрозуміло, але в суботу та неділю кремація померлих з діагнозом коронавірус не проводиться.

Ритуальні фірми озолотяться?

Представники ритуальних фірм, яких ми зустріли біля крематорію, намагаються багато не говорити про свою роботу.

"Я не сказав би, що ми завантажені роботою. Звичайні будні. За день кілька похоронів", – повідомив нам чоловік, який займався організацією церемонії прощання.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Біля адміністрації крематорію працює одразу кілька "ритуальників". Тут вони пропонують свої послуги. Наприклад, пропонують вирішити питання із надгробними пам'ятниками.

"Як стало страшно жити. Хтось убитий горем, а хтось озолотиться на чужій біді", – сказала заплакана жінка біля одного з автобусів.