Твій Київ – твоя історія! Кличко привітав киян з Днем міста (відео)

Мер показав у відеопривітанні місто, яке прокидається: людей, що займаються спортом, дорожню техніку, що починає працювати

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста, який у столиці святкують в останні вихідні травня. Цього року свято припало на 29 та 30 травня.

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Відеопривітання оприлюднили на офіційній сторінці міського голови у Facebook.

"Прокинутися в місті, яке любиш! Відкривати його для себе знову і знову! Дбати про його красу і комфорт. Навчатися і працювати. Закохуватися і відпочивати. Щодня творити тут свою історію! Твій Київ – твоя історія!" – говорить у ролику Віталій Кличко.

На кадрах показали світанок над пам'ятниками засновникам міста – Кию, Щеку, Хориву і їхній сестрі Либіді та князю Володимиру.

Потім прокидається вже столиця: працює дорожня техніка, поливають квіти та наводять лад у парках і скверах. А жителі міста виходять на вулиці та займаються спортом.

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Через декілька секунд на відео можна побачити мера Кличка разом з братом Володимиром, вони здійснюють велопрогулянку Володимирською гіркою та спілкуються з киянами.

Зазначимо, що Київ відзначає 1539-річницю з дня заснування столиці.

Раніше ми повідомляли, що через карантинні обмеження міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких у 2021 році буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.