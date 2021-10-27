"Ти п***рас". У Києві водій автобуса обматюкав ветерана АТО та намагався його вигнати (відео)

Конфлікт спалахнув через посвідчення учасника бойових дій, яке ветеран АТО відмовився показувати вдруге

Водій автобуса обматюкав ветерана АТО та намагався вигнати/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно знайшли вбитим ветерана АТО, водій автобуса Skybus, який курсує до аеропорту "Бориспіль", накинувся з нецензурною лайкою на учасника бойових дій.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Деталі інциденту

Водій транспортного засобу поводився нахабно стосовно ветерана АТО. Чоловік навіть намагався вигнати учасника бойових дій.

Водій автобуса попросив у ветерана передати йому посвідчення учасника бойових дій. Той у свою чергу зазначив, що вже показував документ, коли заходив до автобуса. Водій сказав, що вони мають свої закони. Після цього ветеран відповів, що не зобов’язаний надавати незнайомцям свої документи. Водій почав кричати, що не з'їсть посвідчення.

Водій автобуса у Києві обматюкав ветерана АТО/Відео: Telegram: Київ Оперативний

Нахабна поведінка водія

Водій так і не досяг свого і звернувся до пасажира на "ти". Ветеран через це зробив йому зауваження, а той нахилився до бійця і вилаявся.

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Побиття військового у Волинській області

У Торчині Луцького району Волинської області компанія нетверезих чоловіків накинулась на ветерана АТО. Пригода сталася біля громадського зупинення.

Чоловік чекав на маршрутку і розмовляв телефоном. У цей момент компанія невідомих людей підійшла до нього і почала "чіплятися". Усі вони були у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловік попросив компанію відійти від нього, але у відповідь на нього накинулися, і в результаті він отримав тілесні ушкодження.

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