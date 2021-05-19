Русский
$ 27,44
33,53
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Власнику компанії, який організував демонстрацію прапора Ізраїлю над Києвом, загрожують

19 травня, 15:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Потерпілий Руслан Бєляєв вже звернувся в поліцію

Власнику компанії Dronarium Руслану Бєляєву стали надходити погрози через те, що зусиллями компанії за допомогою дронів 14 травня в небі над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю.

Реклама

Про це повідомляє ОЄОУ в Telegram.

"З * ка ж*дівська, ти заплатиш за свої злочини", – загрожують власникові компанії.



Як стало відомо, потерпілий вже звернувся в поліцію.

В тренді
"Мені розбили обличчя і катували". У Києві поліцейські напали на художника (фото)
В тренді
Намагається уникнути покарання? Ексголова СЕС збила дівчину в центрі Києва (фото, відео)
В тренді
"Я вам не Черновецький". Кличко вимагає звіт від правоохоронців за результатами обшуків
Реклама

"Інформацію за фактом внесення в ЄРДР ми повідомимо пізніше", – йдеться в повідомленні.

До слова, народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала ВРУ визнати ХАМАС терористичною організацією.

Раніше ми писали, що Ліван і Ізраїль обстріляли один одного. Сирени тривоги спрацювали в населеному пункті Місгав Ам на півночі Ізраїлю, розташованому недалеко від кордону з Ліваном.

Ми також повідомляли, що 17 травня Ізраїль атакував п'ять будинків командирів ХАМАС в секторі Газа за допомогою винищувачів і безпілотників.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)Інші новини
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниціІнші новини
Розпочалися продажі нових квартир у титулованому житловому комплексі під Києвом
Розпочалися продажі нових квартир у титулованому житловому комплексі під КиєвомІнші новини
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)Інші новини
На Контрактовій в фонтан додали мийний засіб: дивіться, що було потім (фото)
На Контрактовій в фонтан додали мийний засіб: дивіться, що було потім (фото)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти