Власнику компанії, який організував демонстрацію прапора Ізраїлю над Києвом, загрожують

Потерпілий Руслан Бєляєв вже звернувся в поліцію

Власнику компанії Dronarium Руслану Бєляєву стали надходити погрози через те, що зусиллями компанії за допомогою дронів 14 травня в небі над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю.

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Про це повідомляє ОЄОУ в Telegram.

"З * ка ж*дівська, ти заплатиш за свої злочини", – загрожують власникові компанії.

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Як стало відомо, потерпілий вже звернувся в поліцію.

"Інформацію за фактом внесення в ЄРДР ми повідомимо пізніше", – йдеться в повідомленні.



До слова, народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала ВРУ визнати ХАМАС терористичною організацією.

Раніше ми писали, що Ліван і Ізраїль обстріляли один одного. Сирени тривоги спрацювали в населеному пункті Місгав Ам на півночі Ізраїлю, розташованому недалеко від кордону з Ліваном.

Ми також повідомляли, що 17 травня Ізраїль атакував п'ять будинків командирів ХАМАС в секторі Газа за допомогою винищувачів і безпілотників.