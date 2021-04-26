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У Києва є шанс вийти з "червоної зони"

26 квітня, 18:14

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Передумови для цього є, в найближчі дні столиця може перейти в "помаранчеву" епідеміологічну зону – показники знизилися

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що є передумови виходу Києва з "червоної зони" карантину.

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Про це він розповів сайту "Сегодня".

"Перехід з "червоної зони" в "помаранчеву" теоретично можливий. Але це виключно за індикаторами, які виставило Міністерство охорони здоров'я України. Передумови такі є. Поки ми не можемо назвати точну дату виходу Києва з "червоної зони" карантину", – заявив Рубан.

За його словами, це робиться тільки за об'єктивними показниками, а вони будуть відомі не раніше середи-четверга.

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Відзначимо, що 25 квітня в Києві вперше, за останній час, всі п'ять показників відповідали критеріям виходу з "червоної зони". Тепер потрібно, щоб п'ять днів вони були в межах норми.

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Нагадаємо, що в Києві за минулу добу виявили 256 нових випадків інфікування COVID-19. А з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 191 751 людини.

Раніше ми повідомляли, що з суботи, 24 квітня, в Білій Церкві дозволили роботу закладів громадського харчування, але з дотриманням усіх карантинних правил.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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