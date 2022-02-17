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У Києва відібрали міст Патона. Ми дізналися, хто займеться ремонтом

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 17:08
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Після завершення робіт його повернуть на баланс міста
У столиці міст Патона упорядкують
У столиці міст Патона упорядкують / Фото: Колаж: Сьогодні

Міст імені Патона заберуть у Києва та передадуть на баланс держави. Як дізнався сайт "Сьогодні", подальші роботи з ремонту аварійного мосту будуть проводитись за рахунок Міністерства інфраструктури України.

Варто зазначити, що міст Патона знаходиться на балансі КП "Київавтодорміст", яке входить до складу комунальної корпорації "Київавтодор". Саме її було визначено замовником ремонтних робіт на мосту Патона.

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Враховуючи це, корпорація оголошувала процедури закупівлі послуг розробки проектної документації (дати оголошень: 09.10.2020, 19.02.2021, 31.08.2021). Перші дві процедури було скасовано Антимонопольним комітетом (АМКУ).

Останню процедуру закупівлі було скасовано через зміну замовника робіт.

"Міністерство інфраструктури України виявило бажання профінансувати масштабні ремонтні роботи на мосту ім. Патона. Згідно з листом Міністерства інфраструктури України від 30.12.2021 №17486/27/10-21 замовником щодо реалізації відповідного проекту планується визначити державне підприємство "Фінансування інфраструктурних об'єктів" (ДП "Фінінпро"), що належить до сфери управління Державного агентства інфраструктурних проектів", – повідомили сайту "Сьогодні" у КК "Київавтодор".

Там доповнюють, що роботи з ремонту мосту Патона фінансуватимуться із державного бюджету.

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"Процес передачі функцій замовника від КК "Київавтодор" на ДП "Фінінпро" наразі продовжується. Слід зазначити, що поки що балансоутримувач споруди не змінюється. Наступні процедури закупівель оголошуватимуться вже новим замовником ремонтних робіт", – повідомляють у КК "Київавтодор".

Експерти вважають, що таке рішення дозволить прискорити ремонт аварійної переправи. Насамперед держава має значно більше коштів на ремонт мосту, а також ресурсів для прискорення підготовки проекту реконструкції переправи.

До речі, міст Патона заберуть у Києва лише на час реконструкції. Після завершення робіт його повернуть на баланс міста.

Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час бачать пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв бентежить, що при цьому на мосту немає робітників. А по закритих смугах їздять на велосипедах, скейтах та самокатах.

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Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб зменшити навантаження та врятувати аварійний міст від руйнування. Поки що на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

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