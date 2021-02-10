Біля станції метро "Позняки" вишикувалася гігантська черга: у чому причина (фото, відео)

Сьогодні вранці станцію метро "Позняки" пасажири брали мало не штурмом. Перед входом на станцію утворилася величезна черга з пасажирів, що бажали вчасно потрапити на роботу, повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Черга розтяглася по підземному переходу. Щоб потрапити до турнікетів мусили штовхатися в юрбі хвилин 15.
"Це просто прекрасний варіант дотримання соціальної дистанції від метрополітену. Потрібно впроваджувати повсюдно!" – обурювалися пасажири.
Виявилося, що співробітники станції закрили на вхід двоє з чотирьох вихідних дверей. А вестибюль тримали порожнім.
Як пояснила контролер біля турнікетів, так вони стримують наплив пасажирів, які через снігопад масово пішли в метро.
"Чому так зроблено – не ваша справа. Я стежу за проходом через турнікети", – роздратовано відповіла контролер.
Раніше ми писали, що в метро Києва з'являться "ласкаві" турнікети, читайте на яких станціях їх встановлять.
Нагадаємо, що раніше журналісти виявили автомат з продажу е-квитків, який не приймав банківські картки для оплати і купюри номіналом 500 гривень.
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