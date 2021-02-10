Русский
$ 27,64
33,44
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Біля станції метро "Позняки" вишикувалася гігантська черга: у чому причина (фото, відео)

10 лютого, 10:53

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Щоб потрапити до турнікетів люди мусять штовхатися в юрбі хвилин 15

Сьогодні вранці станцію метро "Позняки" пасажири брали мало не штурмом. Перед входом на станцію утворилася величезна черга з пасажирів, що бажали вчасно потрапити на роботу, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Реклама

Черга розтяглася по підземному переходу. Щоб потрапити до турнікетів мусили штовхатися в юрбі хвилин 15.

"Це просто прекрасний варіант дотримання соціальної дистанції від метрополітену. Потрібно впроваджувати повсюдно!" – обурювалися пасажири.

Фото: "Сьогодні"

Виявилося, що співробітники станції закрили на вхід двоє з чотирьох вихідних дверей. А вестибюль тримали порожнім.

Як пояснила контролер біля турнікетів, так вони стримують наплив пасажирів, які через снігопад масово пішли в метро.

"Чому так зроблено – не ваша справа. Я стежу за проходом через турнікети", – роздратовано відповіла контролер.

Фото: "Сегодня"

Раніше ми писали, що в метро Києва з'являться "ласкаві" турнікети, читайте на яких станціях їх встановлять.

Реклама

Нагадаємо, що раніше журналісти виявили автомат з продажу е-квитків, який не приймав банківські картки для оплати і купюри номіналом 500 гривень.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ метро проїзд метрополітен турнікети позняки

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві продають
У Києві продають "квартиру" площею 6 квадратних метрів. Ми перевірили, як вона виглядаєНерухомість
Повний апгрейд: як виглядає перший NOVUS після ребрендингу Billa
Повний апгрейд: як виглядає перший NOVUS після ребрендингу BillaІнші новини
У Києві відкрили перший магазин IKEA (фото)
У Києві відкрили перший магазин IKEA (фото)Інші новини
У Києві очікують двадцятиградусний мороз: синоптики дали прогноз
У Києві очікують двадцятиградусний мороз: синоптики дали прогнозІнші новини
"Нічний хижак": чому бойовики бояться унікальну українську снайперку (відео)Україна
У Києві на руці у першокласниці вибухнув смарт-годинник
У Києві на руці у першокласниці вибухнув смарт-годинникІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти