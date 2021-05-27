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Збитки в 12,7 млн на освітленні депо київської підземки: підряднику повідомили про підозру

27 травня, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Керівництво приватного підприємства спеціально завищувало ціни

Прокуратура столиці повідомила про підозру підряднику в заволодінні бюджетними коштами територіальної громади Києва. Збиток оцінили в майже 13 млн гривень.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

КП "Київським метрополітеном" і підрядною організацією було укладено ряд договорів про проведення капремонту мереж освітлення об'єктів метрополітену з виробництвом світлодіодних світильників – електродепо "Харківське" і "Оболонь".

"Керівник приватного підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи фактичну вартість продукції та виконаних робіт, здійснив постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП "Київський метрополітен" за завищеними цінами", – йдеться в повідомленні.

За оцінками експертів, збиток місцевого бюджету становить бдизько 12,7 млн гривень.

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Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Досудове слідство триває.

Раніше ми писали, що СБУ виявила розкрадання десятків мільйонів гривень на реконструкції аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, СБУ спіймала чиновників Нацакадемії наук на передачі землі в Києві ціною в сотні мільйонів гривень.

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