Збитки на десятки тисяч гривень. Як Київ чистять від кинутих ялинкових базарів (фото, відео)

У Києві залишилися кинутими тисячі ялинкових базарів. Як розповіли кореспондентові "Сьогодні", не продано товару на десятки тисяч гривень.
Один із найбільших ялинкових базарів на київській Окружній.
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Комунальники приїхали із трактором.
Новорічні дерева, за словами комунальників, вирушать на корм та підстилку для тварин, а також на добрива.
Перед Новим роком демонтували незаконні ялинкові базари
З 15 грудня у Києві працювали офіційні ярмарки з продажу новорічних дерев. Під час перевірки інспекція благоустрою вже виявила близько 20 локацій, які розміщені без дозвільних документів.
Незаконні точки з продажу ялинок довелося демонтувати.
Раніше ми писали:
- Запалення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли.
- У Києві біля Палацу "Україна" урочисто засвітили новорічну ялинку.