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Збитки на десятки тисяч гривень. Як Київ чистять від кинутих ялинкових базарів (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 січня, 14:41
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Новорічні дерева відправлять на корм та підстилку для тварин, а також на добрива
У столиці комунальники прибирають не продані ялинки
У столиці комунальники прибирають не продані ялинки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві залишилися кинутими тисячі ялинкових базарів. Як розповіли кореспондентові "Сьогодні", не продано товару на десятки тисяч гривень.

Один із найбільших ялинкових базарів на київській Окружній.

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Комунальники приїхали із трактором.

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Новорічні дерева, за словами комунальників, вирушать на корм та підстилку для тварин, а також на добрива.

У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях | Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях / Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях | Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях / Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях | Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях / Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях | Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях / Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях | Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях / Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях | Фото: Сьогодні
У Києві не продані ялинки після Нового року кинули на вулицях / Фото: Сьогодні
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Перед Новим роком демонтували незаконні ялинкові базари

З 15 грудня у Києві працювали офіційні ярмарки з продажу новорічних дерев. Під час перевірки інспекція благоустрою вже виявила близько 20 локацій, які розміщені без дозвільних документів.

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Незаконні точки з продажу ялинок довелося демонтувати.

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