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Учні київських шкіл завтра повертаються за парти: як навчатимуться

24 січня, 16:05

Ольга Литвин Ольга Литвин

Столичні школи самостійно вирішуватимуть, коли йти на карантин

Завтра, 25 січня, відновлюється навчальний процес у столичних школах.

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Про це повідомив Тelegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Найближчим часом на дистанційне навчання всіх школярів не відправлятимуть.

Дирекції шкіл зобов'язані самостійно вирішувати, чи закривати на карантин навчальний заклад і чи відправляти на самоізоляцію окремі класи.

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Якщо ж епідемічна ситуація погіршиться у всіх районах Києва, навчальні заклади перейдуть на змішану систему здобуття знань.

КМДА нагадала, що учні столичних шкіл мають право безплатного проїзду в громадському транспорті.

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Електронним учнівським квитком школяр може скористатися самостійно як на турнікеті в метро, так і в наземному транспорті. Із паперовим документом слід звернутися до контролера в метро чи пред'явити кондуктору або водієві в наземному транспорті.

Раніше ми докладно розповіли, як працюватимуть школи з 25 січня.

Нагадаємо, у Міносвіти роз'яснили, як будуть працювати школи та дитсадки після локдауну.

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Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дистанційна освіта для молодших школярів неефективна:

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Київ школа карантин навчання
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