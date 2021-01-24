Учні київських шкіл завтра повертаються за парти: як навчатимуться

Завтра, 25 січня, відновлюється навчальний процес у столичних школах.
Про це повідомив Тelegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Найближчим часом на дистанційне навчання всіх школярів не відправлятимуть.
Дирекції шкіл зобов'язані самостійно вирішувати, чи закривати на карантин навчальний заклад і чи відправляти на самоізоляцію окремі класи.
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Якщо ж епідемічна ситуація погіршиться у всіх районах Києва, навчальні заклади перейдуть на змішану систему здобуття знань.
КМДА нагадала, що учні столичних шкіл мають право безплатного проїзду в громадському транспорті.
Електронним учнівським квитком школяр може скористатися самостійно як на турнікеті в метро, так і в наземному транспорті. Із паперовим документом слід звернутися до контролера в метро чи пред'явити кондуктору або водієві в наземному транспорті.
Раніше ми докладно розповіли, як працюватимуть школи з 25 січня.
Нагадаємо, у Міносвіти роз'яснили, як будуть працювати школи та дитсадки після локдауну.
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дистанційна освіта для молодших школярів неефективна:
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