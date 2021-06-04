Загроза аварії на Чорнобильській АЕС: тління ядерного палива не було раптовим

Раніше з'явилася інформація про те, що на ЧАЕС посилюються ядерні реакції в зруйнованому реакторі

Головний інженер ЧАЕС розповів про тлінні ядерного палива. Фото: колаж "Сьогодні"

Зростання щільності нейтронів в комплексі станції Чорнобильської АЕС припинився. Як виявилося, зростання не було раптовим, а показники стабільно піднімалися протягом двох років.

Реклама

Про це повідомив ведущий інженер Чорнобильської АЕС Артем Сірий в коментарі Суспільне.

Після установки арки над старим саркофагом надходження атмосферних опадів знизилися до об'єкта "Укриття".

"Паливовмісні маси були зволожені, а після припинення надходження опадів вони почали підсихати і тому спостерігалося невелике зростання нейтронної активності", – каже інженер.

Читайте також: У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?

Реклама

За його словами, є встановлені межі і контрольні допустимі рівні, а до контрольних рівнів це зростання не дійшло, і він уже припинився. Процес фіксувався, але вчені його припускали.

Артем Сірий заявив, що зростання не було раптовим, а показники стабільно піднімалися протягом двох років, з 2017 до 2019 року, а з початку 2021 показники були стабільними.

Раніше ми писали, що Кабмін призначив в.о. гендиректора Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можлива ще одна аварія в Чорнобильському реакторі. Реакції ділення почалися через що потрапила на нижні рівні води, проте коли рідина висохла, реакції посилилися.