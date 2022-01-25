Загроза вторгнення РФ: де знайти бомбосховища в Києві (карта)

У кожному районі столиці є достатня кількість бомбосховищ

Росія може почати повномасштабний наступ будь-коли/Колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація може в будь-який момент почати повномасштабне вторгнення в Україну. На випадок цього у Києві є достатня кількість бомбосховищ, щоб сховатися від ворога.

Де ховатися, якщо Росія нападе?

У кожному районі Києва є чимало захисних комплексів. Нині у столиці така кількість бомбосховищ:

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Голосіївський район — 515;

Дарницький район — 508;

Деснянський район — 308;

Дніпровський район — 322;

Оболонський район — 289;

Печерський район — 274;

Подільський район — 202;

Святошинський район — 320;

Солом'янський район — 573;

Шевченківський район — 682.

У Мережі існує карта цих самих сховищ.

Оповіщення у разі НС

Головний спосіб оповіщення населення про дії у разі виникнення НС – це передача повідомлення через квартирні та зовнішні гучномовці, а також через місцеві станції радіомовлення та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.

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Запам'ятайте! Сирени та уривчасті гудки сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Чуючи такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіо або телевізор і слухайте повідомлення щодо дій в умовах надзвичайної ситуації.

Вислухавши повідомлення, кожен громадянин має діяти без паніки та метушні.

У повідомленні вкажуть:

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інформацію про надзвичайну ситуацію, місце та час виникнення надзвичайної ситуації;

територію (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), що потрапляє до осередку (зони) враження;

порядок дій в умовах надзвичайної ситуації та інше;

Що потрібно робити, якщо НС застала вдома

Якщо громадянин перебуває вдома під час виникнення надзвичайної ситуації, він повинен:

тримати постійно ввімкненим репродуктор, радіоприймач, телевізор, щоб прослухати розпорядження та вказівки;

повідомити про отриману інформацію сусідам;

приготувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри, за їх відсутності приготувати найпростіші засоби (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві маски, плівку тощо);

тримати під рукою засоби індивідуального захисту, підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особистої гігієни, запас їжі та інше;

провести профілактичні заходи пожежної безпеки (вимкнути газ, електропостачання тощо), підвищити захисні властивості квартири: закрити вікна, кватирки, ущільнити їх;

уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.

Ті, хто перебуває на роботі, повинні виконувати всі розпорядження керівника.

Якщо сигнал застав вас у транспорті, громадському місці (магазин, театр, ринок тощо), необхідно уважно і спокійно вислухати повідомлення, визначитися, де поблизу є станція метрополітену, укриття, і якнайшвидше дістатися їх і сховатися. Якщо є час, то слід якнайшвидше дістатися додому.

Загроза повномасштабної війни з Росією

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