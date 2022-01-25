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Загроза вторгнення РФ: де знайти бомбосховища в Києві (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 21:10
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У кожному районі столиці є достатня кількість бомбосховищ
Росія може почати повномасштабний наступ будь-коли/Колаж: "Сьогодні"
Росія може почати повномасштабний наступ будь-коли/Колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація може в будь-який момент почати повномасштабне вторгнення в Україну. На випадок цього у Києві є достатня кількість бомбосховищ, щоб сховатися від ворога.

Де ховатися, якщо Росія нападе?

У кожному районі Києва є чимало захисних комплексів. Нині у столиці така кількість бомбосховищ:

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  • Голосіївський район — 515;
  • Дарницький район — 508;
  • Деснянський район — 308;
  • Дніпровський район — 322;
  • Оболонський район — 289;
  • Печерський район — 274;
  • Подільський район — 202;
  • Святошинський район — 320;
  • Солом'янський район — 573;
  • Шевченківський район — 682.

У Мережі існує карта цих самих сховищ.

Оповіщення у разі НС

Головний спосіб оповіщення населення про дії у разі виникнення НС – це передача повідомлення через квартирні та зовнішні гучномовці, а також через місцеві станції радіомовлення та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.

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Запам'ятайте! Сирени та уривчасті гудки сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Чуючи такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіо або телевізор і слухайте повідомлення щодо дій в умовах надзвичайної ситуації.

Вислухавши повідомлення, кожен громадянин має діяти без паніки та метушні.

У повідомленні вкажуть:

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  • інформацію про надзвичайну ситуацію, місце та час виникнення надзвичайної ситуації;
  • територію (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), що потрапляє до осередку (зони) враження;
  • порядок дій в умовах надзвичайної ситуації та інше;

Що потрібно робити, якщо НС застала вдома

Якщо громадянин перебуває вдома під час виникнення надзвичайної ситуації, він повинен:

  • тримати постійно ввімкненим репродуктор, радіоприймач, телевізор, щоб прослухати розпорядження та вказівки;
  • повідомити про отриману інформацію сусідам;
  • приготувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри, за їх відсутності приготувати найпростіші засоби (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві маски, плівку тощо);
  • тримати під рукою засоби індивідуального захисту, підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особистої гігієни, запас їжі та інше;
  • провести профілактичні заходи пожежної безпеки (вимкнути газ, електропостачання тощо), підвищити захисні властивості квартири: закрити вікна, кватирки, ущільнити їх;
  • уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.

Ті, хто перебуває на роботі, повинні виконувати всі розпорядження керівника.

Якщо сигнал застав вас у транспорті, громадському місці (магазин, театр, ринок тощо), необхідно уважно і спокійно вислухати повідомлення, визначитися, де поблизу є станція метрополітену, укриття, і якнайшвидше дістатися їх і сховатися. Якщо є час, то слід якнайшвидше дістатися додому.

Загроза повномасштабної війни з Росією

  • Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
  • У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.
  • Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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