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Українців знову чекає похолодання: де буде до -14

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 19:00
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Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах через низьку температуру в країні
Опадів не буде на сході та півдні України/Колаж "Сьогодні"
Опадів не буде на сході та півдні України/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 20 січня, буде снігова. Опади прогнозують на заході, півночі та подекуди у центральних областях, а також буде похмура погода. Все через атмосферний фронт, який буде в країні.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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На Іоанна опадів не буде на півдні та сході. Проте синоптик попереджає водіїв та пішоходів про ожеледицю на дорогах.

Температура повітря вночі опуститься до -9 градусів, але на сході буде холодніше. Там варто очікувати до 14 градусів морозу. Вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів.

У Києві завтра, 20 січня, буде сніг. Вночі від -4 до -2 градусів, а вдень температура повітря підніметься до нуля.

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