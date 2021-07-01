"Українців топити не потрібно". У Києві під ВР проходить мітинг (фото)

Під ВР запалили фаєри. Фото: PavlovskyNews/Telegram
Сьогодні, 1 липня, протестувальники прийшли під Верховну Раду з димовими шашками, виступаючи проти дій глави Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данилова.
Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram .
За словами мітингувальників, "Данилов симулює судове переслідування Віктора Медведчука, який зараз перебуває під домашнім арештом".
Читайте також: Ще раз і ми вийдемо за ефір! Данілов відповів Ляшко на "дебільні заяви"
Люди тримають в руках плакати: "Данилов – Крим – це Україна! Українців топити не потрібно!" і "Данилова у відставку".
Вони вимагають відправити лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" за ґрати.
Завтра учасники протесту планують прийти з протестом під Генпрокуратуру. Також виступають проти відкриття ринку землі без референдуму.
Нагадаємо, Аваков розкритикував Данилова за слова про Крим. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що окупований Крим тривалий час просив води, а зараз там "навіть не знають, що з нею робити".
Раніше ми писали, що в центрі Києва проходив подвійний мітинг. Протестували вкладники "Еліта-центр", а також жителі "Святошин-2".