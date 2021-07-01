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"Українців топити не потрібно". У Києві під ВР проходить мітинг (фото)

1 липня 2021 13:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Люди виступають проти лідера партії ОПЗЖ і вимагають відправити його у відставку

Під ВР запалили фаєри. Фото: PavlovskyNews/Telegram

Під ВР запалили фаєри. Фото: PavlovskyNews/Telegram

Сьогодні, 1 липня, протестувальники прийшли під Верховну Раду з димовими шашками, виступаючи проти дій глави Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данилова.

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Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram .

За словами мітингувальників, "Данилов симулює судове переслідування Віктора Медведчука, який зараз перебуває під домашнім арештом".

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Люди тримають в руках плакати: "Данилов – Крим – це Україна! Українців топити не потрібно!" і "Данилова у відставку".

Фото: PavlovskyNews / Telegram
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Вони вимагають відправити лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" за ґрати.

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Фото: PavlovskyNews / Telegram

Завтра учасники протесту планують прийти з протестом під Генпрокуратуру. Також виступають проти відкриття ринку землі без референдуму.

Фото: PavlovskyNews / Telegram

Нагадаємо, Аваков розкритикував Данилова за слова про Крим. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що окупований Крим тривалий час просив води, а зараз там "навіть не знають, що з нею робити".

Раніше ми писали, що в центрі Києва проходив подвійний мітинг. Протестували вкладники "Еліта-центр", а також жителі "Святошин-2".

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