На українців чекає різке похолодання: де будуть снігопади (мапа)

Погода в Україні на вихідних, 22 та 23 січня, буде сніжною. Температура повітря може опуститись до -11 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних та північних областях 22 січня очікуються снігопади. У всіх решта областях країни без істотних опадів.
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На заході температура повітря вночі -8...-6 градусів, а вдень -4...-1 градус. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -3...-5 градусів, а вдень -2...0 градусів.
У центральних областях температура повітря становитиме -7...-4 градусів, а вдень -2...0 градусів.
У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -6...-8 градусів, а вдень температура повітря становитиме від -3...+1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -7...-3 градусів, а вдень -1...+1 градусів.
У Києві 22 січня очікуються снігопади. Температура повітря вночі -5...-3 градуси, а вдень -2...0 градусів.
Також прогнозується вітер, його швидкість становитиме 7-12 м/с.
Погода в Україні 22 січня. Скриншот
На заході та сході України 23 січня очікуються снігопади. При цьому в решті регіонів без істотних опадів.
На заході температура повітря вночі очікується в районі -7...-4 градусів, а вдень -4...+1 градус. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -11 до -4 градусів, а вдень -5...-3.
У центрі країни температура повітря становитиме -8...-4 градусів, а вдень -4...-1.
У Києві у неділю буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -6...-4, а вдень -4...-2.
У східних областях вночі температура опуститься до -11...-6 градусів, а вдень температура повітря становитиме від -5...-1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -6 до -3, а вдень -1...+2.
Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.
Погода в Україні 23 січня. Скриншот
Якою буде зима в Україні
Січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.
Лютий варто очікувати холодний, сніжний та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові заметілі, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.
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