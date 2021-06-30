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Вкрали понад 6,3 млн грн з бюджету: у одній із лікарень Києва 7 років платили фіктивні зарплати

30 червня 2021 18:19

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Керівництво медзакладу фіктивно влаштувало на роботу своїх знайомих та платило їм зарплати

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві працівники столичного медзакладу вкрали мільйони гривень, виплачуючи фіктивні зарплати.

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Про це повідомляє СБУ.

"СБУ викрила масштабну корупцію у "Центрі первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Києва. Встановлено розкрадання понад 6,3 млн грн, виділених на заробітну плату медперсоналу. Зловмисники проводили оборудки протягом 7 років", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медичної установи. Вони фіктивно влаштували на роботу своїх знайомих та нараховували їм заробітну плату. Фактично ці "працівники" не з'являлись на робочих місцях, а їх так звану зарплату отримували організатори.

Подібною схемою зловмисники користувались протягом 2013-2019 років.

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Правоохоронці провели обшуки у медзакладі та приміщенні однієї зі столичних райдержадміністрацій. Вони виявили документи із доказами протиправної діяльності.

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У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційний механізм у компанії "Укрзалізниця" (УЗ). Одна з філій УЗ, яка займається видобутком і продажем щебеню, продавала його тільки "потрібним" клієнтам. Йдеться про збитки бюджету на 1 млн гривень щомісяця протягом півроку, тобто в цілому на 6 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила в "Укрзалізниці" схему поставок несертифікованої продукції для ремонту інтер'єру вагонів на понад 200 млн гривень. Виявилося, що придбана УЗ продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Також на початку червня НАБУ провело обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" в п'яти містах. На думку слідства, чиновники могли вкрасти мільйони гривень на договорах про ПЛР-тестування

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