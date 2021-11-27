Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Прикрашатимуть 10 днів. Коли з'явиться ялинка на Софійській площі

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 листопада, 06:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До столиці вже привезли цілу фуру іграшок для новорічної красуні
Незабаром почнуть прикрашати головну ялинку країни
Незабаром почнуть прикрашати головну ялинку країни / Фото: Колаж: Сьогодні

Головну ялинку країни почнуть встановлювати вже цього понеділка, 29 листопада. Про це сайту "Сьогодні" розповів Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, яка організує новорічне свято на Софійській площі.

Як уже ми повідомляли, цього року головна ялинка країни буде ширшою за торішню, а заввишки 31 метр.

Реклама

"У понеділок на Софійську площу завезуть бетонні плити – це противага для ялинки вагою 100 тонн. Минулого року він був 90 тонн, оскільки ялинка цього року буде ширшою і пишнішою, то противагу посилили. Щоб встановити та прикрасити новорічне дерево, нам потрібно 10 днів. Цього року у нас удвічі більше гірлянд, тож процес прикрашання займе більше часу, ніж зазвичай", – пояснює сайту "Сьогодні" Ігор Добруцький.

Незабаром розпочнуть монтаж противаги для ялинки
Незабаром розпочнуть монтаж противаги для ялинки / Фото: Сьогодні

Якими будуть іграшки?

До Києва вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору та 25% – золотого", – розповідає Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

Реклама

Головна ялинка країни в 2022 році / Колаж "Сьогодні"
Головна ялинка країни в 2022 році / Колаж "Сьогодні"

Робітникам доведеться добре попрацювати, щоб розвішати 20 тисяч невеликих кульок на ялинці заввишки 31 метр.

Вид на ялинку з боку пташиного польоту
Вид на ялинку з боку пташиного польоту / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 901

захворіло за тиждень в Києві

-2%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти