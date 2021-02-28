"Благаю, вибач". Українець замовив 10 білбордів, щоб повернути кохану (фото)

Далеко не всі оцінили такий спосіб просити вибачення

У Київській області з'явилися білборди з вибаченнями від якогось чоловіка перед своєю дружиною. Українець не пошкодував грошей і замовив не менше як 10 таких вивісок.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Верховної Ради VIII скликання Вадим Денисенко.

"Я довго думав: писати цей пост чи ні. Але цей чоловік просто не дав мені вибору. Він повісив не один, не два, а як мінімум 10 (!!!) бордів з вибаченнями перед своєю дружиною!" – пише Денисенко.

Він прикріпив кілька знімків бордів, про які мовиться. На них чоловік публічно перепрошує і зізнається: "Кохаю тебе безмежно!", "Кохана, найкраща на світі!". Крім написів на бордах – весільні фото, знімки дітей і самої пари.

Реклама Фото: facebook.com/vadym.denysenko.1

Фото: facebook.com/vadym.denysenko.1

"Я просто уявляю, як поза очі з нього сміються друзі, як найкращі подруги дружини дзвонять до неї і кажуть солодкавим голосом: "Ну може пробачиш його?", а самі переважно тримають дулі в кишенях. Про дітей я взагалі мовчу, бо їхні однолітки точно чують, що кажуть їхні батьки на кухнях", – іронізує екснардеп.

Позиція коментаторів неоднозначна: одні співчувають українському романтику, інші називають це дурним вчинком, тому що чоловік зробив приватне привселюдним, а дехто навіть сприйняв борди як маркетинговий хід. Також у коментарях вказано, що оригінальні борди можна побачити на дорозі з Києва до Вишгорода.

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Однак переважно загал просто висловлює інтерес до події в чужій сім'ї. Тим часом це залишається загадкою.

Нагадаємо, що минулого місяця в інтернеті з'явилися знімки "київських білбордів" з нецензурною рекламою кол-центру міської влади 1551.

А у вересні в Миколаївській області розмістили рекламний білборд партії "Слуга народу" з написом "Херсонщина – це ти!".

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