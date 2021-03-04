Керівник київського магазину "АТБ" Вікторія Сивоконь: "Успіх будь-якої справи залежить насамперед від людей"

Керуюча київським магазином "АТБ" № 1348 Вікторія Сивоконь

Понад чотири мільйони українських громадян щодня відвідують супермаркети "АТБ" – найнадійнішого, перевіреного часом постачальника гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за максимально доступними цінами.

Це не дивно, оскільки компанія працює на українському ринку рітейлу вже понад чверть століття і займає лідируючі позиції за багатьма показниками. Станом на сьогоднішній день 1206 магазинів "АТБ" щодня без перерв, вихідних і святкових днів відкриті для покупців у 307 містах і селищах України.

Для того, щоб понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано якісних товарів завжди лежали на звичних місцях у магазинах найбільшої вітчизняної торгової мережі у 24 областях країни, докладає максимум зусиль велика команда співробітників корпорації "АТБ". Це понад 68 тисяч осіб, більша частина з яких (44546 осіб) – представниці прекрасної статі. Цього року Міжнародний жіночий день багато хто з них традиційно зустріне на своєму робочому місці. Недаремно ж у магазинах "АТБ" називають свій дружний колектив "робочою родиною".

Ці чудові жінки відіграють основну роль у динамічному розвитку й ефективній роботі найбільшої компанії в країні. Щорічно компанія відкриває близько сотні магазинів "АТБ", тому створює приблизно п'ять тисяч нових робочих місць.

Уже кілька років поспіль "АТБ" також займає лідируючі позиції в рейтингу кращих роботодавців галузі роздрібної торгівлі.

Цікаво, що в торгових залах супермаркетів мережі в різних куточках нашої країни можна зустріти жінок не тільки за касою або біля прилавка. Вони часто виконують роботу керівників магазинів, логістів, товарознавців, бухгалтерів, керують відділами контролю якості "АТБ" і навіть займаються питаннями охорони та безпеки (438 співробітниць). У компанії є безліч прикладів того, як дівчина, що прийшла на рядову посаду, згодом стає справжнім фахівцем, проходить безкоштовну підготовку в учбовому центрі "АТБ" (сьогодні таких чотири), робить успішну кар'єру, стає керівником регіонального підрозділу компанії. Згідно з даними із відкритих джерел, сьогодні 85% керівників у супермаркетах "АТБ" починали свою кар'єру з посад рядових співробітників. Станом на сьогодні в 1150 магазинах мережі керівниками є саме жінки. Усього в супермаркетах торговельної мережі працюють 40896 представниць слабкої статі. Самій юній із них лише 18 років, а є співробітниця, що відсвяткувала свій 78-й день народження.

Окрім добре знайомої українцям мережі "АТБ-Маркет" до складу корпорації "АТБ" входять численні підприємства, які займаються управлінням активами, логістикою, виробництвом продуктів харчування. Завдяки старанній праці десятків тисяч українських жінок вони багато років посідають лідируючі позиції у своїх сегментах бізнесу. Важливо розуміти, що ритейл – це галузь, яка вимагає від працівників максимальної самовіддачі. Як розповідають співробітниці "АТБ", коли віриш у свої сили, коли професія для тебе – це не тільки заробляння грошей, але й стиль життя, – будь-яка справа по плечу. Хоч відкрити новий магазин, хоч підкорити цілий регіон!

Саме на ніжних жіночих плечах тримається виконання основної місії лідера українського ритейлу – безперебійне забезпечення широких верств населення гарантовано свіжими і якісними продуктами за доступними цінами.

День торгівлі леді "АТБ" традиційно вважають своїм головним святом, однак не забувають і про Міжнародний жіночий день. Напередодні 8 Березня відповіла на кілька запитань керівниця нашого київського магазину "АТБ" № 1348 (просп. Г. Гонгадзе, 20) Вікторія Сивоконь. Ця дивовижна жінка працює в компанії з 2012 року. За дев'ять років Вікторія Вікторівна пройшла весь шлях від продавця до заступниці керівника, а потім – керівника магазину. Корінною киянкою вона не є, свого часу приїхала до столиці розвивати мережу "АТБ", була в групі підтримки, допомагала новим співробітникам освоювати професію. Вікторія Сивоконь не тільки досвідчений керівник, але й талановита творча людина. У вільний час вона любить робити сувеніри та подарунки hand made.

– Вікторіє Вікторівно, у наші дні такі поняття, як жіноча або чоловіча робота, уже практично стали історією. Це, напевно, ті права та свободи, за які споконвічно боролися жінки і яким присвячений день 8 Березня. Наскільки це, по-вашому, правильно, адже жінки – слабка стать?

– Думаю, що наше суспільство вже досягло того рівня розвитку, коли можна бути вільним від стереотипів. Приміром, автомобіль найчастіше жінки водять набагато акуратніше й безпечніше за чоловіків. Словом, кожен може займатися улюбленою справою. Я знайшла своє покликання та своє місце в галузі роздрібної торгівлі, мені це дійсно цікаво і для мене це важливо.

– А якого свята більше чекаєте: 8 Березня чи Дня торгівлі?

– Будь-яке свято – це приємно. Не варто забувати й про те, що в галузі торгівлі у святкові дні стає більше роботи. Хоча це не може не радувати.

– Поділіться порадою досвідченого керівника: як добитися успіху, побудувати кар'єру в галузі роздрібної торгівлі, стати гарним фахівцем?

– Рецепт досить простий: треба просто цим жити, любити справу, якою займаєшся, не жаліти часу та сил для професійного зростання, розвитку. Ну й, звісно ж, пам'ятати, що успіх будь-якого бізнесу залежить насамперед від людей, від злагодженої роботи всього колективу.

– Чого б вам хотілося побажати 8 Березня своїм колегам прекрасної статі, а також покупницям?

– Прагну побажати їм завжди знаходити час для своїх близьких, берегти теплоту сімейних взаємин. Словом, бути щасливими як на роботі, так і вдома.

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