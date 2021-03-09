У Лук'янівському СІЗО "сидять" в нелюдських умовах – Омбудсмен

У Київському слідчому ізоляторі виявили низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, яких взяли під варту.

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Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України в Facebook.

Так, більшість камер не забезпечені належним штучним освітленням; стіни вологі і покриті грибком; через куріння і відсутність вентиляції в камерах ув'язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, а бокси збірного відділення не опалюються тощо.

"Також були виявлені факти відсутності у в’язнів спальних місць, через що вони змушені спати по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням їх права на належне поводження та гідність", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, виявлено численні факти безоплатної праці засуджених, які виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО.

Нагадаємо, в слідчих ізоляторах України запустили експериментальний проєкт надання платних послуг – ув'язнені тепер можуть за гроші отримати камеру з кращими умовами. Розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: у Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.

Раніше ми писали, що глава Мін'юсту Денис Малюська розповів про ремонт однієї з камер в Лук'янівському СІЗО у Києві, який обійшовся в трохи більше 100 тис. гривень і нічого не коштував бюджету.

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