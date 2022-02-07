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СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Звільнення медиків та майже 400 тисяч хворих: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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7 лютого, 09:39
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За весь час пандемії у місті захворіло 383 535 осіб, а одужало – 341 172
У столиці триває чергова хвиля коронавірусу
У столиці триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві лише станом на ранок 7 лютого зафіксували 2266 нових випадків коронавірусу за добу. А кияни зіштовхнулися з новою проблемою – звільняються молоді лікарі та немає вільних місць для підписання нових декларацій.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про COVID-19 у столиці.

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Дані за добу

Загалом у столиці підтверджено 383 535 випадків COVID-19. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

З початку епідемії у Києві:

  • одужали – 341 172 особи (307 за добу);
  • померли – 8599 осіб (12 за добу).

На Київщині зафіксовано 207 209 випадків COVID-19 (586 нових випадків за добу).

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Помаранчева зона

Київ 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Саме такий прогноз давав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Цей перехід був несподіваним.

При цьому голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

"Попри високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але, попри це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок буде збільшуватися", – розповів Рубан.

Куди зникають сімейні лікарі?

Штам коронавірусу "Омікрон" став тяжким випробуванням не лише для пацієнтів, а й для лікарів. Він заразніший, але проходить легше за інших. Окрім того, зараз в Україні сезонні захворювання. Українці масово почали звертатися до лікарів, однак виявилося, що їхню декларацію анульовано, а вони про це навіть не попередили.

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"Звільняються молоді фахівці. За останній місяць звільнилися 3 лікарі. Дуже професійні. Молоді. Вони поїхали за кордон, до Естонії. У них було багато підписано пацієнтів і всі вони звертаються, ми їх не можемо підписати..." — пояснює директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва Ольга Остапенко.

У медичному центрі, яким керує Ольга Остапенко, 11 амбулаторій, 70 сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. І – жодного вільного місця для підписання декларацій. За перебір уже штрафують.

Як уберегтися від різних штамів COVID-19

Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

  • вакцинуватись;
  • носити маску, прикриваючи рот та ніс;
  • дотримуватись дистанції в 1,5 метра;
  • чхати і кашляти в зігнутий лікоть або серветку;
  • не чіпати обличчя;
  • регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;
  • дотримуватися самоізоляції;
  • мити руки з милом, користуватися антисептиками.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. З 1 лютого жителі столиці зможуть і оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін дії становить 270 днів.

Сертифікатом можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів від щеплення.

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