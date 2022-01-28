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Вже не бояться вторгнення? Lufthansa повернула свій рейс на ночівлю до "Борисполя"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 17:09
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Авіакомпанія знову змінила графік рейсів з Києва до Франкфурта – тепер літаки будуть на нічній стоянці у "Борисполі"
Lufthansa повернула свій рейс на ночівлю у Києві
Lufthansa повернула свій рейс на ночівлю у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька авіакомпанія Lufthansa повернула на нічну стоянку в аеропорту "Бориспіль" рейс LH 1492 Франкфурт – Київ Проте скоротила її час майже на 1 годину.

Про це свідчать дані flightradar24.com.

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27 січня літак авіаперевізника вилетів до України о 22:35 замість 17:10. У Києві він приземлився о 01.36.

Назад до Франкфурту авіалайнер вилетів 28 січня о 05:08. Хоча за розкладом це мало статися о 06:00.

Чому Lufthansa перенесла рейси в "Борисполі"

22 січня авіакомпанія змінила графік нічних авіарейсів до України. Причина, яку назвали пасажирам, – екіпаж не може залишатися в країні вночі через "політичну ситуацію".

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У Lufthansa підтвердили перенесення часу деяких рейсів таким чином, щоб екіпажі не ночували в Україні. Проте таке рішення пояснили не страхом за безпеку працівників, а оптимізацією графіка руху.

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